Roberto Pettinato canceló el show que debía dar el sábado en Málaga, España, y explicó la decisión en un video grabado desde una cama. Al hablar, se hizo evidente la dificultad que tenía para usar la voz. Esa fue, según contó, la razón por la que no podía salir a escena, aunque no dio un diagnóstico médico.

El músico y conductor se dirigió primero a quienes tenían previsto asistir. “Hola, quiero pedirle muchísimas disculpas a toda la gente de Málaga porque se terminó, ese es todo el volumen que tengo de voz”, dijo en la grabación. Mientras hablaba, se señaló la garganta; el esfuerzo que le exigían unas pocas palabras mostraba por qué una función completa estaba fuera de sus posibilidades.

La presentación de Gracias x todo estaba programada para el 3 de octubre a las 22 en La Cochera Cabaret. La suspensión dejó al público malagueño sin la función de esa noche y abrió preguntas sobre lo que le había ocurrido al artista durante su viaje por España. En el video, Pettinato contó que había intentado recuperarse antes de tomar la decisión.

El problema llevaba varios días. “Estuve cinco días encerrado en un hotel en Madrid y no hubo caso”, relató sobre el tiempo que pasó esperando una mejoría. Roberto Pettinato no precisó qué afección provocó la pérdida de voz ni describió un tratamiento. Lo que dejó claro fue que, pese a esa espera, seguía sin poder hablar en condiciones de trabajar sobre el escenario.

Después de disculparse, Roberto Pettinato pensó en una forma de reencontrarse con quienes iban a verlo: “Sin contar estos datos, esto va a ser bueno para nosotros porque el año que viene les voy a hacer un bonus especial para todos los de Málaga por tanto cariño y a toda la gente que se ha reído tanto en España con el show”. No anunció una fecha para esa presentación adicional.

También hizo un comentario sobre las condiciones que encontró durante el viaje: “No sé, hay demasiados climas en este país”. No lo presentó como un diagnóstico ni explicó si el tiempo tuvo relación con su voz. La preocupación que generó el video se concentró en la dificultad con la que hablaba y en los cinco días que, según dijo, había pasado intentando mejorar.

Antes de terminar la grabación, Pettinato volvió a agradecer al público: “Cuando pasa esto nada sirve. Gracias y un abrazo enorme a todos”. La función de Málaga quedó suspendida y su promesa apunta al año próximo. Por ahora, no comunicó cuándo espera recuperar la voz ni cuándo podrá volver a presentarse.