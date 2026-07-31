Una selfie desde una aerosilla resumió el espíritu de las vacaciones de Marcela Kloosterboer en Bariloche. Rodeada de nieve y junto a su familia, la actriz registró uno de los momentos más especiales de una escapada que combinó deporte, descanso y tiempo compartido lejos de la rutina.

Para este viaje, Marcela Kloosterboer estuvo acompañada por su marido, Fernando Sieling, y sus hijos, Juana y Otto. Los cuatro aprovecharon las vacaciones de invierno para instalarse durante algunos días en la ciudad patagónica y disfrutar de una propuesta pensada alrededor de la montaña y las actividades típicas de la temporada.

A través de su cuenta de Instagram, la artista publicó una selección de fotos y videos con diferentes momentos de la estadía. En lugar de mostrar únicamente los paisajes, eligió concentrarse en las experiencias familiares y en la complicidad que mantuvieron durante cada jornada. Las risas y las escenas espontáneas ocuparon un lugar central dentro del álbum.

Marcela Kloosterboer en Bariloche

Entre las postales se destacaron las imágenes de todos equipados para esquiar y preparados para recorrer las pistas. Una de las fotografías los mostró juntos en plena aerosilla, con las montañas cubiertas de blanco como fondo. La escena permitió apreciar tanto la belleza natural de Bariloche como el entusiasmo con el que atravesaron la experiencia.

Marcela Kloosterboer en Bariloche

El alojamiento también tuvo protagonismo dentro de la publicación. Marcela Kloosterboer posó junto a sus hijos y Fernando Sieling desde el balcón de la cabaña donde se hospedaron. Bajo el sol de la mañana, la familia aprovechó ese espacio para contemplar el entorno nevado y registrar otra faceta de sus días de descanso.

Marcela Kloosterboer en Bariloche

Las imágenes despertaron numerosas reacciones entre los seguidores de la actriz, que destacaron los paisajes y el perfil familiar de su contenido. Lejos de las producciones y los compromisos laborales, Marcela Kloosterboer mostró una versión cotidiana de su intimidad junto a Juana, Otto y Fernando Sieling. El álbum terminó convirtiéndose en un recuerdo de unas vacaciones marcadas por la nieve, la diversión y el tiempo compartido en uno de los destinos más elegidos de la Patagonia.