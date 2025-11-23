Marcela Kloosterboer volvió a marcar tendencia con una serie de fotos desde Miami que rápidamente conquistaron a todos sus seguidores. La actriz viajó para reencontrarse con su papá y disfrutar unos días a solas, un plan que —según contó— no se daba el gusto de hacer desde hacía diez años. El resultado fueron imágenes frescas, cálidas y llenas de la calma que buscaba.

En medio del clima tropical, Marcela Kloosterboer optó por una bikini negra minimalista y un estilo completamente natural: sin maquillaje, con el pelo mojado y una sonrisa que se repetía foto tras foto. Ese gesto relajado fue lo que más elogios despertó entre sus seguidores, que celebraron verla así, disfrutando de una pausa personal lejos del ritmo cotidiano.

Las postales fueron tomadas bajo una ducha exterior rodeada de vegetación y estructuras de madera. El sol filtrándose entre las hojas acompañó cada toma y terminó de darle ese aire espontáneo y veraniego que definió la serie. Descalza, con un collar de caracoles y una actitud despreocupada, la actriz logró una estética simple pero muy efectiva.

En algunas fotos, la actriz aparece de frente, levantando los brazos y mostrando una expresión luminosa; en otras, se la ve de perfil mientras el agua cae sobre su piel y ella mantiene ese gesto de paz que resumió su estadía en Miami. Todo en un entorno de colores cálidos, paredes blancas y un piso de ladrillos que reforzaba la vibra de descanso total.

En el texto que acompañó el posteo, Marcela Kloosterboer explicó por qué este viaje tenía un valor especial. “Hace diez años que no venía sin mis hijos. Gracias a Juani, Otto, Fer, a mi mamá, Adri, mi suegra, mis amigas y mis amigas mamis por el aguante. Tengo una gran red que me acompaña, y yo a ellas”, escribió, poniendo en palabras la importancia de ese sostén emocional.

Casada con Fernando Sieling y mamá de Juana y Otto, la actriz aseguró que esa red fue clave para poder tomarse esta pausa tan esperada. El mensaje también incluyó una dedicatoria cargada de afecto para su papá y su pareja. “Gracias a mi papá y a Maru por recibirme con tanto amor siempre. Gracias, gracias, gracias”, expresó.

Así, las fotos desde Miami no solo mostraron un cambio de aire para Marcela Kloosterboer, sino también un momento de reconexión personal y familiar. Entre paisajes cálidos, abrazos postergados y un look minimalista que encantó a todos, la actriz dejó en claro que este viaje significó mucho más que unas simples vacaciones.