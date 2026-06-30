La muerte de Daniel Melingo generó una profunda conmoción en el ambiente de la música argentina. El artista, recordado por su paso por Los Abuelos de la Nada y Los Twist, fue encontrado sin vida en su departamento del barrio porteño de Chacarita. Según trascendió a través de fuentes policiales, el músico se encontraba bajo cuidados paliativos debido a una enfermedad respiratoria que atravesaba desde hacía tiempo.

El hallazgo ocurrió luego de que uno de sus hijos ingresara a la vivienda y descubriera la dramática escena. La noticia impactó rápidamente entre colegas y seguidores de Daniel Melingo, una figura clave del rock nacional de los años 80 que, con el correr del tiempo, reinventó su carrera artística en el universo del tango y logró reconocimiento internacional.

En los últimos meses, el cantante y compositor trabajaba intensamente en nuevos proyectos. Uno de ellos era Tangos bajos (Rework), una relectura moderna del disco que marcó un antes y un después en su trayectoria. El material iba a contar con invitados especiales y tenía prevista una presentación oficial el próximo 21 de septiembre en el teatro Coliseo.

El adiós a un ícono del rock argentino

Pero ese no era el único plan artístico que ocupaba a Daniel Melingo. También avanzaba con un documental enfocado en los orígenes del tango y preparaba el lanzamiento de un vino propio, un malbec bautizado Tangos bajos. Su vínculo con el género ciudadano había tomado cada vez más fuerza durante las últimas décadas, alejándolo progresivamente del rock que lo hizo famoso.

En una entrevista brindada en 2023, el músico había explicado cómo nació esa conexión con el tango. “Yo con el tango me encuentro cómodo por una cuestión familiar”, expresó entonces. Además recordó la influencia de su tío Orlando Silva y destacó el papel fundamental de Fernando Samalea en el impulso de aquel proyecto musical que terminaría cambiando su vida artística.

La historia de Daniel Melingo dentro del rock argentino comenzó a principios de los 80 cuando se sumó a Los Abuelos de la Nada, la emblemática banda liderada por Miguel Abuelo. Allí compartió escenario con figuras como Andrés Calamaro, Cachorro López, Gustavo Bazterrica y Polo Corbella, en una de las formaciones más recordadas del grupo.

Antes de alcanzar la popularidad, el músico había desarrollado una sólida formación académica en distintos conservatorios y también acompañó durante un tiempo al brasileño Milton Nascimento. Más adelante fundó Los Twist junto a Pipo Cipolatti y Fabiana Cantilo, dejando una huella imborrable con discos que se transformaron en clásicos de la escena nacional.

En una de sus últimas entrevistas, Daniel Melingo había hablado sobre la posibilidad de reencontrarse con sus excompañeros de Los Abuelos de la Nada. “Es un deseo constante”, confesó, al mencionar recientes reuniones con Andrés Calamaro, Cachorro López y Gustavo Bazterrica. Hoy, tras conocerse su muerte, el mundo de la música despide a un artista singular que atravesó generaciones y estilos dejando una marca personal inconfundible.