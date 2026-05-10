Marcelo Tinelli decidió ponerle palabras a su nuevo presente sentimental y confirmó que está iniciando una relación con Rossana Almeyda. Después de varios rumores y de algunas señales en redes, el conductor habló de esta etapa y también aclaró cuál fue el verdadero rol de Pampita en el comienzo del vínculo.

En diálogo con Luciana Rubinska para Infobae, Marcelo Tinelli no esquivó la consulta sobre su vida amorosa y reconoció que está conociendo a alguien. "Sí. Estoy empezando una relación, conociendo a alguien. Una mujer divina, que me hace mucho bien y siento que nos estamos haciendo bien", expresó, dejando en claro que atraviesa un momento de entusiasmo.

La confirmación llegó después de su separación de Milett Figueroa, en un contexto en el que cada aparición pública del conductor empezaba a ser leída como una pista. Sin embargo, lejos de apurar definiciones, Tinelli prefirió hablar con cautela: "Estamos en el arranque de algo, una linda relación".

El punto que más curiosidad generaba era la supuesta intervención de Carolina Ardohain. Durante los últimos días circuló la versión de que Pampita habría sido una especie de nexo entre ellos, pero el conductor fue tajante al desmentirlo: "Nunca Pampita fue celestina mía de nada".

De todos modos, Marcelo Tinelli reconoció que la modelo estuvo presente el día en que conoció a Rossana Almeyda, aunque remarcó que el empuje vino de otra persona. "Es conocida de Caro. La celestina fue una amiga de Caro. Sí, estaba Caro ese día, pero le faltó arranque ahí a Pampita. Me parece que la amiga hizo más fuerza", contó entre risas.

La historia, según relató, nació en una reunión de manera bastante espontánea. "Estaba solo y me dijeron tenés que conocer a tal amiga. En un momento se dio y estoy muy contento", recordó. Cuando le preguntaron qué fue lo que más le gustó de Rossana Almeyda, decidió mantener algo de reserva: "Un montón de cosas, pero vamos a dejarlo para más adelante".

Así, el romance quedó confirmado, pero con una parte de la historia todavía guardada. Marcelo Tinelli eligió blanquear su vínculo sin convertirlo en un relato completo y, al mismo tiempo, corrió a Pampita del lugar de celestina absoluta. En esta nueva etapa, el conductor parece dispuesto a mostrarse feliz, aunque todavía mide cada detalle que decide contar.