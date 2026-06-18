La presencia de María Becerra en un popular programa de la televisión española dejó varios momentos que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Invitada al ciclo de David Broncano, la artista habló de música, del presente de la Selección Argentina y, especialmente, de su enorme admiración por Lionel Messi.

Durante la entrevista, la cantante no ocultó su entusiasmo por el gran comienzo del capitán argentino en el Mundial 2026. Con la espontaneidad que la caracteriza, celebró la actuación del rosarino y destacó la marca histórica que alcanzó en la competencia más importante del fútbol internacional.

“¡Tres goles de Messi, guacho! Se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales. Qué crack, qué cosa de locos”, expresó María Becerra, dejando en claro la emoción que le genera cada presentación del futbolista argentino. Sus palabras rápidamente generaron repercusión entre sus seguidores y los fanáticos del deporte.

Pero más allá de los logros dentro de la cancha, la cantante aseguró que hay algo que la sorprende aún más. “Me flashea mucho que seamos contemporáneos a Messi”, comentó, reflexionando sobre el privilegio de compartir una misma época con una figura que ya es considerada una leyenda del fútbol mundial.

La revelación más divertida llegó cuando le preguntaron qué tipo de contenido consume sobre el capitán argentino. Lejos de elegir compilados de goles o jugadas históricas, María Becerra confesó que tiene una debilidad muy particular: los videos en los que Lionel Messi se muestra incómodo en eventos o situaciones públicas.

“Los videos en los que se pone incómodo me encantan, los que le tocan la pandereta. No deja de mover la cabeza. Lo amo, qué crack”, dijo entre risas mientras observaban algunas imágenes del futbolista. La declaración provocó carcajadas en el estudio y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la entrevista.

María Becerra habló de Lionel Messi

Incluso, la artista se animó a imaginar qué podría estar pensando el campeón del mundo en esas circunstancias. “Pensando por dentro: ‘Yo vine a este restaurante a comer una molleja’”, bromeó, generando aún más diversión entre los presentes y reforzando la imagen de un Messi sencillo y auténtico.

La charla también derivó en un divertido intercambio sobre un posible enfrentamiento entre Argentina y España en la Copa del Mundo. Cuando David Broncano insinuó que la selección europea podría complicar al equipo de Lionel Scaloni, María Becerra respondió con confianza: “Mirá, papito, no te me agrandés que tenemos a las máquinas”. Sin embargo, también recordó que los Mundiales siempre son impredecibles y destacó que, en la consagración de Qatar, la Selección Argentina había comenzado el torneo con una derrota antes de levantar el trofeo.