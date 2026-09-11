La partida de Chiche Gelblung, ocurrida el 9 de septiembre, provocó numerosas muestras de cariño dentro del ambiente del espectáculo y el periodismo. Entre quienes expresaron públicamente su tristeza estuvo Mariana Nannis, quien se comunicó telefónicamente con Desayuno Americano, por América TV, y protagonizó un momento cargado de emoción.

Durante la charla, Mariana Nannis habló sobre el vínculo que había construido con el periodista a lo largo de los años y no pudo ocultar cuánto la afectó la noticia. Con la voz entrecortada, expresó: “Yo lo quise mucho a Chiche y lo llevo en mi corazón, siempre lo voy a llevar. Siempre”.

La mediática también fue consultada sobre Cristina, esposa de Chiche Gelblung, y contó que todavía no había tenido contacto con ella. “No, no hablé con nadie. Pero yo lo quise mucho”, respondió Nannis, dejando en claro que estaba atravesando el duelo desde un lugar íntimo y personal.

Al recordar al periodista, Mariana Nannis destacó especialmente sus cualidades humanas y su manera de ejercer el oficio. “Para mí fue un ser de luz, una persona muy inteligente, una persona que se llevaba bien con todo el mundo, que trataba de sacar lo mejor de la persona que tenía delante para hacer una entrevista. Y no toda la gente hace eso”, sostuvo.

La intensidad de sus sentimientos quedó todavía más expuesta cuando contó cómo atravesó las horas posteriores a la muerte de Chiche Gelblung. “Estuve toda la noche llorando por Chiche y voy a seguir llorando, porque cada vez que me acuerdo se me llenan los ojos de lágrimas y no lo puedo contener”, confesó durante la comunicación.

El difícil momento que vive Mariana Nannis

Lejos de su imagen habitual, Mariana Nannis reconoció que la muerte del periodista logró quebrar una de sus características más conocidas. “Yo lo valoro mucho a Chiche y no me importa en el plano que esté. Siempre lo voy a querer, siempre lo voy a llevar en mi corazón”, afirmó conmovida.

Finalmente, la mediática explicó por qué la situación la había impactado de una manera tan particular y cerró su intervención con una frase que resumió su estado emocional: “Y mirá que yo no lloro nunca, nunca lloro. Toda la gente que me conoce sabe que yo no lloro”.