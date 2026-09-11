Las pruebas de maquillaje y las obligaciones publicitarias quedaron en el centro de una polémica que alcanzó a La Negra Vernaci antes de su debut en MasterChef Celebrity. Yanina Latorre aseguró que esos asuntos ponían en duda su incorporación al reality. La locutora rechazó las versiones y dejó una aclaración sobre el estado de su contratación.

Desde Sálvese quien Pueda, Latorre describió los supuestos desacuerdos que habrían surgido durante los preparativos: “No sabe si va a arrancar. Hizo la prueba de make up para el programa y no le gustó la maquilladora. La mandaron hacer dos pruebas más, pero tampoco le gustaron. Arrancó a quejarse de que le tienen que solucionar el problema, le dijeron que podía llevarse su equipo, pero ella dijo que no, que se lo tienen que arreglar ellos”.

A esa versión agregó una presunta inquietud detrás de cámaras: “Están muy preocupados en la producción, no saben qué van a hacer con ella”. También atribuyó el malestar a las condiciones comerciales de MasterChef: “Dice que el contrato es leonino, que te obliga a hacer publicidades y que ella no las quiere hacer”. Esas afirmaciones instalaron la posibilidad de una salida anticipada.

La respuesta de La Negra Vernaci a los rumores

El descargo llegó en Amanece que no es Poco, por Olga, donde La Negra Vernaci cuestionó el origen de la información: "Yo no sé de dónde salen las noticias, seguramente del mismo lugar donde uno está". Su respuesta apuntó especialmente al relato sobre los cambios de maquilladoras que había difundido Latorre.

Con respecto a ese punto, fue categórica: "Es mentira, no compren fruta podrida. Yo tengo la maquilladora de toda mi vida, no cambié tres maquilladoras. Es parte del juego de entrar a la tele, tener que desmentir pel... y yo no me voy a dedicar a eso, lo voy a hacer esta sola vez y después digan lo que quieran". Así, negó los supuestos reemplazos y anticipó que no respondería cada nueva especulación.

Sobre su vínculo contractual con MasterChef, La Negra Vernaci reconoció que todavía faltaba la firma: "Cuando uno ya está dentro de eso es como que firmaste un poco con el diablo. Yo todavía no firmé, pero cuando lo haga, sé que lo hice y que me tengo que bancar las forr... que tengan ganas de decir". Sus palabras mantuvieron abierta la perspectiva de participar, aunque el acuerdo aún no estaba formalizado.

Por ahora, la supuesta renuncia quedó como una versión rechazada por la propia locutora. El paso pendiente es la firma del contrato, mientras que su respuesta pública dejó establecido un límite frente a la exposición que acompaña al programa: esta vez salió a desmentir, pero anunció que no convertirá cada rumor en un nuevo descargo.