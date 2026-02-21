En plena temporada teatral en Villa Carlos Paz, Mariano Martínez volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez lejos de los escenarios. Según reveló Pablo Layus, el actor fue visto en actitud muy cercana con una joven cordobesa, en una serie de salidas que no pasaron inadvertidas para los presentes.

La joven en cuestión se llama Meli y, de acuerdo a los testimonios que circularon en el ambiente artístico local, habría compartido varias noches junto a Mariano Martínez. Entre cenas y salidas a boliches, ambos se mostraron relajados, sonrientes y con una complicidad que fue más allá de una simple amistad.

Uno de los puntos clave de la historia tuvo lugar en la disco Zebra, un clásico de la noche en Villa Carlos Paz. Allí, las miradas cómplices y las risas compartidas despertaron las primeras versiones de romance. Testigos aseguraron que la química era evidente y que no hicieron demasiado esfuerzo por pasar desapercibidos.

“Mariano Martínez ya se muestra con ella cenando. También se los vio juntos en un par de boliches de Carlos Paz. Hay dudas de si se conocieron en Zebra o si ahí comenzaron a mostrarse juntos. Una noche los vieron irse del boliche de la mano, mientras él estaba encapuchado”, afirmó Pablo Layus, aportando más detalles sobre el vínculo.

La noche no terminó allí. Según trascendió, la dupla continuó la velada en La Parrilla del Lago, donde fueron vistos cenando en actitud muy cercana. El clima habría sido íntimo y distendido, lejos del ruido de la disco y con una atmósfera que alimentó aún más los rumores.

“Los encontraron en La Parrilla del Lago cenando bastante acaramelados. Lo curioso es que fueron con niños, al parecer serían los hermanos de ella”, aseveró el cronista de Instruos, sumando un dato que llamó especialmente la atención en el entorno mediático.

Cabe recordar que Mariano Martínez ha protagonizado romances muy comentados en el pasado, muchos de ellos seguidos de cerca por la prensa del espectáculo. Sin embargo, esta vez la historia parece moverse en un tono más bajo, sin declaraciones públicas ni exposición directa en redes sociales.

Mientras la temporada avanza en Villa Carlos Paz, crece la expectativa por saber si este vínculo entre Mariano Martínez y Meli se consolidará o quedará como un romance fugaz de verano. Por ahora, las imágenes hablan por sí solas y el actor vuelve a ser tendencia en el mundo del espectáculo.