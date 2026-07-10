Con una declaración que rápidamente se volvió viral, Marta Fort rompió el silencio sobre uno de los temas que durante años rodeó la figura de Ricardo Fort. La influencer participó de una transmisión en vivo desde Miami junto a Tomás Mazza y respondió sin rodeos a una consulta sobre la orientación sexual de su padre, dejando en claro cómo era la realidad puertas adentro de la familia.

Mientras cubre el Mundial 2026 para Blender, Marta Fort fue consultada por las versiones que durante mucho tiempo vincularon al empresario tanto con hombres como con mujeres. Al escuchar la pregunta, reaccionó con ironía: “¿Con qué mujeres estuvo?”. Luego, cuando Mazza insistió recordando las apariciones públicas junto a figuras como Virginia Gallardo, lanzó entre risas: "No te hagas el pel..., dale".

Fue entonces cuando la hija del recordado mediático despejó cualquier tipo de duda. "Mi papá siempre fue gay. Nosotros entendimos primero lo que era una pareja homosexual que una heterosexual", aseguró. Además, explicó que tanto ella como Felipe Fort crecieron con absoluta naturalidad respecto de la vida privada de su padre y que nunca existieron secretos dentro de la familia.

La joven recordó que desde muy pequeños conocían el proceso mediante el cual llegaron al mundo y que incluso hablaban de ello con total libertad en el colegio. "En el jardín contábamos que no teníamos mamá y sobre el alquiler de vientre. La pareja gay de mi papá nunca fue un invento para nosotros", expresó, destacando que siempre convivieron con esa realidad sin conflictos.

En relación con las mujeres que aparecían junto a Ricardo Fort en distintos programas de televisión, Marta Fort aclaró que jamás fueron presentadas como parejas dentro del ámbito familiar. Según explicó, aquellas relaciones públicas respondían únicamente a una estrategia mediática. En ese contexto mencionó a Virginia Gallardo, Erika Mitdank y Claudia Ciardone, quienes en distintos momentos fueron vinculadas sentimentalmente con el empresario.

La frase que más repercusión generó llegó sobre el final de la conversación. "Él contrataba chicas para, literalmente, darse un pico en cámara y luego se iba a casa con su pareja gay", afirmó Marta Fort, confirmando que esas escenas eran parte del personaje público que construía su padre y no reflejaban su verdadera vida sentimental.

Marta Fort habló de la sexualidad de su padre

Más allá de esa revelación, la influencer también habló sobre aspectos de su presente personal. En otra charla realizada durante su estadía en Estados Unidos mostró el nuevo vehículo de lujo que compró y contó que decidió bautizarlo "Madonna", siguiendo una tradición familiar. "En Argentina tengo un auto que se llama Shakira porque tengo el pelo como Shakira, y como este es yankee le digo Madonna", explicó entre risas.

Además, Marta Fort aprovechó para referirse a los retoques estéticos que se realizó en los últimos años. Negó haberse aplicado bótox por considerar que aún es muy joven, aunque reconoció pequeños procedimientos en el rostro. Según detalló, se retocó la nariz, el mentón y se realizó un "foxy eye", dejando en claro que todas esas decisiones fueron personales y no motivadas por presiones externas.