El ruido seco del impacto rompió la calma del mediodía en una cuadra residencial de Belgrano. En cuestión de segundos, varias personas salieron de sus casas y comercios al escuchar los gritos y ver a una mujer mayor tendida sobre el asfalto. El auto detenido a pocos metros y la escena posterior dejaron claro que se trataba de un siniestro vial que iba a tener consecuencias inmediatas. La conductora era Marta Fort.

El hecho ocurrió sobre la calle Migueletes al 1100, entre Olleros y Federico Lacroze. Según reconstruyeron vecinos que estaban en la zona, el tránsito estaba complicado por vehículos mal estacionados. En ese contexto se produjo la maniobra que terminó con una mujer de 89 años atropellada. Testigos coincidieron en que todo sucedió en segundos, sin margen de reacción.

Los relatos apuntan a una situación previa que fue determinante. “Ella venía conduciendo, había uno en doble fila, se abrió para pasarlo y se la llevó por delante. También había una moto entorpeciendo”, describieron quienes se acercaron primero al lugar. La mujer cruzaba la calle cuando se produjo el impacto y quedó en el suelo, lo que generó una reacción inmediata de quienes presenciaron la escena.

Lo primero que hizo Marta Fort tras el choque fue detener el auto y bajarse de inmediato. Vecinos aseguraron que no intentó retirarse ni se alejó de la zona. Por el contrario, permaneció junto a la mujer mientras se pedía asistencia médica. La joven se mostró visiblemente afectada y atenta a lo que ocurría alrededor, según describieron quienes estuvieron presentes.

Minutos después llegó el SAME, que asistió a la víctima en el lugar antes de trasladarla por precaución a un hospital porteño. El operativo incluyó también la intervención de personal policial, que tomó los primeros datos y organizó el tránsito en la cuadra, que quedó parcialmente cortada mientras se realizaban las actuaciones correspondientes.

Desde el entorno legal de la hija de Ricardo Fort también se brindaron precisiones. El abogado César Carozza confirmó que la mujer atropellada “está bien” y explicó que Marta Fort fue notificada de las diligencias judiciales antes de retirarse del lugar. Además, aclaró que el vehículo no fue secuestrado y que el lunes siguiente se presentarán para formalizar la denuncia del siniestro.

Durante todo el procedimiento, Marta Fort permaneció en el lugar hasta que las autoridades lo indicaron. Testigos remarcaron que colaboró con los equipos de emergencia y respondió a las indicaciones policiales, sin intentar evitar el control ni minimizar la situación. Recién una vez finalizadas las formalidades pudo retirarse.

El parte médico inicial indicó que la mujer de 89 años presentaba politraumatismos leves, aunque, por su edad, los profesionales decidieron mantenerla en observación. Mientras la investigación avanza por los carriles habituales de un accidente de tránsito, el foco sigue puesto en la evolución de la víctima y en reconstruir con precisión una secuencia que, por pocos metros, pudo haber tenido un desenlace mucho más grave.