María O'Donnell confirmó que está de novia. La periodista, de 56 años, reveló la noticia en diálogo con Sebastián Wainraich en Urbana Play. "Tengo novio, es eso", confesó O'Donnell entre risas, sin dar mayores detalles en un primer momento.

Quién es el hombre que la conquistó

Se trata de Fernando "Rapa" Carballo, un diseñador gráfico argentino radicado en Barcelona. Carballo estuvo a cargo de la dirección visual del último libro de O'Donnell, "Montoneros, una historia visual", publicado por Planeta a comienzos de 2026.

La panelista Fernanda Iglesias amplió la información en Puro Show (El Trece): "Ya es oficial y ya se los presentó a sus amigos y a su familia. Es un romance que está avanzado".

La trayectoria de Fernando "Rapa" Carballo

Carballo nació en París en 1969, se crió en Buenos Aires y reside en Barcelona desde 1998. Se formó en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde fue docente de Tipografía.

María O'Donnell confirmó que está de novia: quién es el hombre que la conquistó

Desarrolló una carrera internacional en diseño editorial. Trabajó en la redacción visual de medios como Clarín, Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, Milenio y O Estado de São Paulo. Fue director de arte del diario español Público y es cofundador y codirector de la revista satírica Mongolia.

Cómo nació el romance

Según detalló Iglesias, Carballo era un "viejo conocido" de O'Donnell por cuestiones laborales. Ambos coincidieron en el proyecto del libro "Montoneros", cuando el diseñador viajó a Buenos Aires para trabajar en la publicación.

En ese momento, cada uno mantenía otras relaciones. "Recién cuando se separaron, cada uno de lo suyo, se dieron permiso para conocerse y ahora están enamorados", explicó la panelista.

El contexto: un gran momento profesional

La confirmación del romance llega pocos días después de que O'Donnell recibiera el Martín Fierro de Oro en la ceremonia de APTRA, realizada el 21 de octubre. También fue distinguida en la categoría Labor periodística femenina por su programa De acá en más, en Urbana Play.

La periodista llevaba más de cinco años separada de Federico Huber, el padre de sus hijas.