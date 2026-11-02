Marta Fort confirmó que sigue de novia, pero dejó una revelación sobre su vínculo con un compañero de MasterChef Celebrity. La participante reconoció un intercambio de coqueteos y bromeó sobre una característica del otro que, según ella, había terminado influyendo en aquel acercamiento.

El compañero al que se refirió fue Nazareno Casero, que se acercó a ayudarla con un ingrediente para su plato. Al prestarle tahini, acompañó el gesto con una dedicatoria: “Por el respeto y el cariño que te tengo te entrego esto, aquí”. El préstamo, que le permitió seguir con la preparación, quedó a la vista de Damián Betular.

Desde la estación de la hija de Ricardo Fort, el jurado de MasterChef Celebrity convirtió el gesto en una pregunta sobre su noviazgo: “Ay, qué hermoso, la verdad que es una locura este chico. Yo no sé como no no está soltero la verdad, porque eso es un candidatazo. ¿Vos seguís de novia?”.

La respuesta de Marta Fort abrió un doble plano: su relación actual continuaba, pero había existido un ida y vuelta con el actor. “Sí, igual tiroteamos un poco”, lanzó. El pastelero quiso confirmar lo que acababa de escuchar: “¿Tirotean?”. Ella precisó el alcance de su confesión: “Yo la verdad que bueno.... En su momento. No pequé pero ya hubo tiroteos, back and forth, ¿viste?”.

La aclaración hizo que Betular eligiera dar un paso atrás: “No quiero preguntar más nada”. Sin embargo, la participante todavía tenía una observación para sumar. Apeló a una crítica de los jurados hacia Casero en la cocina y la trasladó a la conquista: “Betu, no te vas a enterar de nada igual, porque lo mismo que ustedes le critican de que es muy lento, también fue muy lento acá”.

Nazareno Casero intervino con un comentario sobre la charla que lo tenía como protagonista: “Tengo caliente las orejas, están hablando de mí”. Su frase se sumó al tono de broma del intercambio, aunque no agregó detalles sobre aquel acercamiento. La descripción de los coqueteos y de lo que habían significado quedó en las palabras de su compañera.

En la broma de Marta Fort, la lentitud que le señalan a su compañero en la cocina encontró una traducción sentimental. El intercambio dejó a MasterChef Celebrity con un cruce de roles: el jurado pasó a escuchar una confidencia y una crítica culinaria terminó usada para explicar por qué un coqueteo no había avanzado.