La gala de los Personajes del Año volvió a encender el Faena Art Center con una alfombra roja repleta de figuras que no solo celebraron una nueva edición del prestigioso evento, sino que también marcaron tendencia con looks pensados al milímetro. Desde las 20:00, el salón de Puerto Madero se transformó en un desfile donde glamour y estética se fusionaron con la esencia de cada invitado.

Fieles al estricto dress code black-tie, las celebridades apostaron por diseños que jugaron entre lo clásico y lo contemporáneo. Vestidos imponentes, bordados artesanales, brillos en puntos estratégicos y trajes de cortes impecables fueron los protagonistas de una noche en la que la moda volvió a ocupar un rol central.

Entre las primeras en deslumbrar estuvo Mirtha Legrand, quien reafirmó su estatus de ícono con un vestido sofisticado que combinó detalles brillantes y una silueta elegante. A pocos pasos, Moria Casán desplegó su impronta teatral con un look audaz que captó de inmediato la atención de todos los flashes.

La presencia de Pampita sumó frescura y sensualidad, fiel a su sello en la alfombra roja, mientras que Wanda Nara sorprendió con una apuesta de alto impacto que fusionó glamour internacional con diseño argentino. Ambas marcaron uno de los momentos más comentados de la velada.

También dijeron presente referentes de la moda como Valeria Mazza, quien optó por una pieza clásica reinventada, y figuras televisivas como Mariana Fabbiani y Paula Chaves, cada una con una interpretación personal del black-tie que aportó variedad a la noche.

Entre los hombres, Leandro Paredes se destacó con un traje pulido y moderno, mientras que Nico Vázquez eligió una versión más tradicional, impecable de pies a cabeza. La política también sumó su cuota de estilo con la llegada de Diego Santilli, quien apostó por un look sobrio y acorde al evento.

La escena musical no se quedó atrás: Joaquín Levinton combinó irreverencia y sastrería a su favor, mientras Migue Granados decidió aportar su espíritu descontracturado dentro de la formalidad obligada. Completando el grupo destacado, Darío Barassi se llevó elogios por un estilo elegante y afinado para la ocasión.

Con cada aparición, la edición 2025 de los Personajes del Año demostró que la moda sigue siendo un lenguaje clave en este evento. Y, una vez más, la alfombra del Faena se convirtió en el escenario perfecto para que cada uno deje su sello en una noche que ya es parte de lo mejor del calendario del espectáculo.