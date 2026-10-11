El cumpleaños número dos de Amadeo tuvo un significado especial para Morena Rial, quien pudo compartir la celebración fuera de su casa pese a encontrarse bajo prisión domiciliaria. La autorización le permitió trasladarse hasta una plaza del barrio porteño de Colegiales, donde se reunió con sus hijos y otros integrantes de su familia durante un período limitado.

Las imágenes del encuentro mostraron a Morena Rial junto a Amadeo, su hijo mayor Francesco y su hermana Rocío. Esta última cumple un papel importante en la rutina del más pequeño, ya que se ocupa de llevarlo al jardín y acompañarlo en sus actividades diarias. La reunión permitió que los hermanos compartieran una misma celebración.

La información fue revelada por Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece), donde explicó las condiciones del encuentro familiar. "Amadeo, el nene más chiquito de More, cumplió dos años y la familia festejó en una plaza de Colegiales. La novedad acá es que ella pudo salir por un rato de su casa para trasladarse a este lugar y estar con su familia", detalló la panelista.

Uno de los aspectos más destacados fue la llegada de Francesco, quien reside en Córdoba con su padre y la pareja de este. Iglesias remarcó: "Lo llamativo es que también se hizo presente su hijo mayor, que vive en Córdoba con su papá y con la mujer de su papá a la que se refiere como mamá. Es una actitud muy buena por parte de él porque lo trajo para que esté con su hermanito y con Morena".

Aunque Morena Rial pudo reencontrarse con ambos hijos, Jorge Rial no participó de la reunión en Colegiales. Su ausencia generó interés porque el conductor mantiene un vínculo cercano con su nieto Amadeo. Sin embargo, el periodista eligió otra manera de acompañar al pequeño en su cumpleaños, organizando una celebración diferente en su ámbito escolar.

"Jorge Rial lo quiere mucho a Amadeo, pero no fue a este festejo. Lo que él hizo fue festejar el cumpleaños en el jardín: llevó una torta de River y dejó que compartiera con todos sus amiguitos del colegio", contó Fernanda Iglesias al explicar cómo se desarrolló el segundo festejo del nene.

De esta manera, Amadeo celebró sus dos años en dos encuentros distintos: uno con Morena Rial, Francesco y Rocío en la plaza, y otro con sus compañeros del jardín gracias a la iniciativa de su abuelo. Para la hija de Jorge Rial, la salida fue una excepción puntual de dos horas que le permitió acompañar personalmente a su hijo en una fecha familiar importante.