Entre grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), Hernán de Mala Fama improvisó un show para sus compañeros y terminó con buena parte del grupo cantando y bailando con él. Dos videos que se viralizaron en redes mostraron esa faceta del certamen que se cocina en los pasillos del canal. En uno se escucha un clásico de la cumbia romántica y en el otro hasta una balada de Axel cambia de sentido.

Para el número más concurrido, Hernán Coronel eligió “Mensajero de amor”, uno de los temas que Chili Fernández popularizó a comienzos de los 2000, cuando todavía cantaba con Mensajeros del Amor. Con la camiseta de Racing puesta, el líder de Mala Fama llevó la voz en una versión a la que se fueron sumando varios de los que habitualmente compiten con él en las cocinas.

Entre quienes le siguieron el ritmo aparece Pablo Migliore, que en sus años como arquero también vistió los colores de Racing, además de los de Boca, San Lorenzo y Huracán. Esta vez le tocó compartir el baile con dos compañeros que después tendrían otra participación en el show de Hernán de Mala Fama, el cantante Luck Ra y el actor Mike Amigorena.

El reel también muestra a Rocío Robles, a la China Ansa y a Marta Fort, que se prendió al baile mientras sonaba el estribillo del clásico tropical. La reunión convocó incluso a una figura del canal que estaba allí fuera de la competencia: Vicky Xipolitakis, panelista de Telefe, se sumó al grupo que acompañó al músico.

Para el segundo video, el grupo se achicó y cambió de repertorio. Hernán de Mala Fama volvió a cantar con Luck Ra y Mike Amigorena, esta vez sobre la melodía de “Tu amor por siempre”. El título de la canción de Axel todavía se reconocía en el remate, aunque la declaración romántica había quedado bastante lejos de la versión original.

“Yo no quiero ser feo por siempre” fue la frase con la que Coronel dio vuelta la letra. Después de bailar entre el exarquero, las participantes y la panelista del canal, Luck Ra y Amigorena terminaron como compañeros de trío del músico en la segunda parte de su recital de pasillo.