Lizy Tagliani, Sebastián Presta, Julieta Poggio y Hernán “Mala Fama” Coronel subieron al balcón de MasterChef Celebrity en la emisión de Telefe del miércoles 18 de noviembre. Elizabeth “La Negra” Vernaci, Pablo Giralt, Edith Hermida y Rocío Robles recibieron el delantal gris y deberán cocinar en la última chance para evitar la gala de eliminación.

Los ocho participantes tenían que preparar el mismo plato que su compañero, con una dificultad: un muro separaba las mesadas y solo de un lado estaba la receta. Quien podía leerla debía cocinar y, al mismo tiempo, guiar al otro de palabra. Del otro lado, su compañero tenía que interpretar cada indicación sin poder mirar cómo iba la preparación que buscaba replicar.

La medalla de oro que había ganado el domingo 15 le permitió a Vernaci armar las parejas. Eligió a Pablo Giralt para cocinar con ella, reunió a Lizy Tagliani con Sebastían Presta y a Julieta Poggio con Mala Fama. La cuarta dupla fue la de Edith Hermida y Rocío Robles, que la noche anterior habían quedado juntas frente al jurado en la definición de la gala de eliminación.

Quiénes subieron al balcón y quiénes recibieron el delantal gris

Después de la degustación, Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana eligieron los trabajos de Tagliani y Presta y de Poggio y Coronel. Los cuatro consiguieron el pase a la gala de beneficios. Allí tendrán la oportunidad de competir por las medallas y obtener una ventaja para la semana siguiente, como la que había usado Vernaci para elegir con quién trabajar.

Para La Negra Vernaci y Pablo Giralt, la prueba terminó con el delantal gris. A ellos se sumaron Hermida y Robles, que en menos de 24 horas volvieron a quedar en riesgo. El martes 17, ambas habían conservado su lugar cuando el jurado decidió no eliminar a nadie después del desafío de las galletitas sablé.

Los cuatro que quedaron con delantal gris todavía tienen una instancia por delante antes de la eliminación. Su próxima cita en las cocinas de MasterChef Celebrity será la gala de última chance, donde buscarán el pase al balcón que se les escapó en la prueba del muro.