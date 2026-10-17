El estreno de MasterChef Junior abrió una nueva competencia por el rating del horario central. La versión infantil del certamen llegó a Telefe con Verónica Lozano en la conducción y tenía enfrente, entre otras propuestas, a Es mi sueño en El Trece. Los primeros números mostraron una ventaja para el programa de cocina, que terminó la noche con una marca aún más alta.

La emisión comenzó a las 21:30 y registró 9,9 puntos en ese momento. El dato ubicó a MasterChef Junior al frente de la televisión abierta desde el arranque, antes de que se conociera cómo evolucionaría su audiencia durante el resto del programa.

Hacia el final, el ciclo llegó a 11 puntos de rating. La diferencia entre ambos registros fue de 1,1 puntos: el estreno cerró por encima de la cifra con la que había comenzado y conservó el primer lugar entre los programas incluidos en la comparación.

Cuánto midió MasterChef Junior frente a Es mi sueño

En el corte en el que MasterChef Junior marcó 11 puntos, Es mi sueño registró 5. La distancia fue de 6 puntos a favor de Telefe, el dato más claro para medir cómo quedó el enfrentamiento entre ambos ciclos. Los 11 puntos corresponden al registro hacia el cierre de la emisión; no son un promedio de toda la noche.

El resto de las señales quedó más atrás. BTV, en América, obtuvo 2,6 puntos; Bienvenidos a ganar, por El Nueve, alcanzó 1,5; y Se siente Argentina, en la TV Pública, marcó 0,1. Ninguno de esos programas se acercó a las cifras del debut de la competencia infantil.

La comparación también muestra la distancia entre los dos ciclos que encabezaron la medición difundida. Mientras el programa de El Trece se ubicó segundo con 5 puntos, el formato de cocina superó el doble de esa marca al llegar a 11. Fue ese registro final el que amplió la ventaja que MasterChef Junior ya había conseguido al comenzar.

La nueva edición reunió a Germán Martitegui, Maru Botana e Ian Lucas en el jurado. Los dos primeros también evalúan a los participantes de MasterChef Celebrity, mientras que Lucas se incorporó a ese rol después de ganar el certamen de famosos. Verónica Lozano quedó a cargo de acompañar a los chicos durante las pruebas.

Con 9,9 puntos al inicio y 11 hacia el final, MasterChef Junior consiguió ubicarse como el programa más visto en su estreno. El dato deja establecida su primera ventaja frente a Es mi sueño, aunque todavía harán falta nuevas emisiones para saber si puede sostener esa diferencia.