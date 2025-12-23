En la noche del lunes, el actor Matías Alé sufrió un incidente en su vivienda ubicada en Nordelta que derivó en su internación por intoxicación con monóxido de carbono. El fuego se originó por un accidente doméstico relacionado con unas hornallas eléctricas.

Según fuentes cercanas, Alé presentó síntomas como dificultades para respirar, ardor y dolor en el pecho a causa de la inhalación del humo que invadió su casa. El propio actor se comunicó con el programa Arriba Argentinos de El Trece para informar sobre su estado y brindar detalles del episodio.

"Ya todos están al tanto de lo que sucedió. Fue un accidente doméstico con unas hornallas eléctricas que no estamos acostumbrados a usar", explicó. Relató que el foco del incendio fue una caja apoyada sobre las hornallas, que contenía pan dulces de Plaza Mayor: "No estaba previsto".

En el momento del siniestro, Alé se encontraba solo en la vivienda con su perro, ya que su esposa había salido a realizar trámites. Desde el baño del segundo piso, notó el humo e inmediatamente salió a evaluar la situación. "Cuando salí, en la habitación del piso de arriba había mucho humo. Estaba nuestro salchi dando vueltas y, por suerte, también nos avisaron".

Matías Alé hospitalizado tras inhalar monóxido en incendio en Nordelta

El actor detalló que reaccionó rápido pero tuvo precaución para no arrojar agua debido a la presencia de electricidad: "Abajo sí, estaba fea la situación. Reaccioné rápido, pero no me animaba a tirar agua porque había mucha electricidad".

Tras ser atendido y recibir el alta médica, Alé habló desde su auto y comentó: "Me quedó así la voz un poco por haber inhalado monóxido de carbono. Disculpen los términos, no los sé. Además, estoy muy cansado".