El clima alrededor de Matías Martin volvió a teñirse de romance. Después de un tiempo sin novedades en su vida afectiva, el conductor vive una etapa marcada por la ilusión y una energía renovada. Todo apunta a que un encuentro reciente movió sus estructuras y le devolvió el entusiasmo por apostar nuevamente al amor.

La noticia comenzó a crecer a partir de pequeños indicios en redes, señales que levantaron sospechas entre quienes siguen de cerca la vida del periodista. Fue entonces cuando una figura mediática decidió hilar esos datos dispersos y terminó descubriendo que Matías Martin ya no está solo, sino muy acompañado en este nuevo capítulo de su historia personal.

Yanina Latorre desentrañó el rumor afirmó que el conductor está iniciando una relación con Paloma Cavanna, una mujer con un marcado costado artístico. La describió como alguien de espíritu libre, estética bohemia y mirada sensible, que trabaja como vestuarista en el Canal de la Ciudad. Además, destacó que su belleza y presencia cautivan de inmediato.

El dato que generó aún más ruido llegó cuando se reveló su parentesco: Paloma es hermana del productor Joaquín Cavanna, reconocido por su labor en el exitoso programa que integran Luquitas Rodríguez, Rober Galati, Germán Beder y Alfredo Montes de Oca en Vorterix. La coincidencia sorprendió y sumó un condimento inesperado a la historia.

La comunicadora también compartió que Paloma Cavanna estaría muy ilusionada con este vínculo y que no vería con malos ojos que se haga público. Incluso sostuvo que la joven habría dejado entrever su deseo de que la relación se reconozca abiertamente. “Es una bomba”, aseguró al describirla sin rodeos.

En medio de su análisis, la panelista deslizó dudas respecto a los tiempos. Recordó que Matías Martin terminó su relación anterior a mediados de año y sugirió que el flechazo con Paloma podría haberse dado antes de lo que se pensaba. Sin afirmarlo, aclaró que las fechas generan cierta suspicacia y dieron lugar a especulaciones.

Con el rumor ya instalado, un cronista decidió buscar la palabra oficial. Esperó al conductor a la salida de su programa radial y, sin filtros, le preguntó directamente si estaba comenzando un romance con Paloma Cavanna, la mujer que acaparó todas las miradas en los últimos días.

Sin incomodarse y lejos de ocultarlo, Matías Martin eligió ser transparente. “Estás muy bien informado, es un dato real. Estoy muy feliz”, afirmó. Así, no solo confirmó la historia, sino que dejó claro que este nuevo amor llegó para iluminarle la agenda emocional.