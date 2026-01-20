Matías Martin volvió de sus vacaciones y decidió hablar luego del fuerte escándalo que tuvo como protagonista a su hijo Luca Martin. El conductor eligió el programa LAM, por América, para dar su versión de los hechos y dejar en claro su postura frente a los cuestionamientos públicos que recibió el panelista, especialmente de parte de Eduardo Feinmann y Chiche Gelblung. Con un tono firme pero medido, defendió a su hijo y marcó límites claros.

La polémica se había iniciado tras un cruce entre Luca Martin y Chiche Gelblung en el programa Puro Show, que se emite por eltrece. A partir de ese momento, se desató una catarata de opiniones, críticas y ataques que escalaron rápidamente en redes sociales y en distintos espacios televisivos. Frente a ese escenario, Matías Martin decidió no callarse más.

En la nota con LAM, Matías Martin aclaró que no quería “agrandar” el conflicto, pero reconoció que le dolieron los comentarios contra Luca Martin. “Por supuesto que duele, pero con mi hijo a muerte”, aseguró, y explicó que los problemas personales los resuelve cara a cara, no por redes ni por los medios. Sin embargo, dejó en claro que lo mediático sí ameritaba una respuesta.

Sobre el insulto de Chiche Gelblung, el periodista deportivo sorprendió al bajarle el tono. Dijo que lo entiende, que lo respeta y que no lo considera una agresión grave. Incluso admitió que Luca Martin se había equivocado inicialmente con un comentario sobre la edad de Chiche, aunque remarcó que la reacción posterior fue totalmente desmedida.

Matías Martin reflexionó sobre el clima actual en los medios y habló de una violencia amplificada. Según explicó, un error puntual termina generando un “cardumen” de ataques que superan ampliamente la falta original. Para él, lo que ocurrió con Luca Martin es un ejemplo claro de esa lógica de castigo exagerado que domina hoy el debate público.

Cuando le consultaron si los golpes tenían que ver con ser “hijo de”, Matías Martin fue tajante. Aseguró que existe algo cruel, injusto e innecesario en cómo se ataca a los hijos por la figura de sus padres, y que ese mecanismo quedó expuesto en el tratamiento mediático del caso de Luca Martin.

El conductor también apuntó directamente contra Eduardo Feinmann por sus mensajes en X, donde no solo cuestionó a Luca Martin, sino también a Nancy Dupláa y Pablo Echarri. “Fue un comentario filonazi”, lanzó Matías Martin, repudiando la idea de hablar de ADN, raza o herencia para descalificar a una persona.

Para cerrar, Matías Martin contó que mantiene un diálogo permanente con Luca Martin y que estuvieron juntos el fin de semana. “Estoy con él codo a codo hasta el último día de mi vida”, afirmó. Además, habló de su vínculo con Nancy Dupláa, destacando el cariño, el respeto y la relación que mantiene con ella como madre de su hijo.