El ex presidente Mauricio Macri ha tenido una vida sentimental marcada por tres matrimonios y varias relaciones públicas que acompañaron su trayectoria política y personal.

Su primer matrimonio fue con Ivonne Bordeu, en 1981, con quien tuvo tres hijos: Agustina, Jimena y Franco. Esta unión terminó en 1991, año en que Macri también fue víctima de un secuestro que duró 12 días.

En 1992, Macri inició una relación con la modelo Isabel Menditeguy. La pareja contrajo matrimonio en diciembre de 1994 en una fiesta celebrada en la quinta Los Abrojos, ubicada en Los Polvorines. Antes de la boda, firmaron un acuerdo prenupcial solicitado por el padre de Macri. Durante más de una década, vivieron juntos en una residencia de Barrio Parque, decorada por Menditeguy. La presidencia de Macri en Boca Juniors a partir de 1995 generó tensiones en la pareja, aunque lograron reconciliarse en 1997. Finalmente, se separaron en 2005.

En el tramo final de esta relación, Macri conoció en Punta del Este a María Laura “Malala” Groba, politóloga egresada de la Universidad de San Andrés y madre de un hijo de un matrimonio anterior. Aunque no contrajeron matrimonio, Groba tuvo un papel visible en los primeros años de la carrera política de Macri. Lo acompañó en múltiples actividades oficiales cuando asumió como jefe de Gobierno porteño en 2007, ejerciendo de hecho el rol de primera dama de la Ciudad. Su relación se extendió durante cinco años y finalizó en 2010.

Poco después, Macri comenzó una nueva etapa junto a Juliana Awada, empresaria textil con quien se casó por civil el 16 de noviembre de 2010, tras conocerse en 2009 en un gimnasio exclusivo de Barrio Parque. En ese momento, Macri tenía 50 años y Awada 35. La boda reunió a más de 400 invitados y marcó el inicio de su tercer matrimonio formal, con una hija en común.

Mauricio Macri: historia de sus matrimonios y la ruptura con Juliana Awada

El 12 de enero de 2026, fuentes cercanas al ex presidente confirmaron la separación de Macri y Awada, una decisión tomada en común acuerdo tras 15 años de relación. A pesar de la ruptura, ambos compartieron juntos las celebraciones de fin de año.

Mientras Awada mostró en redes sociales imágenes de sus vacaciones familiares en la Patagonia sin la presencia de Macri, el ex mandatario tiene previsto iniciar próximamente un viaje a Europa.