Natalie Weber le bajó el precio a Cami Mayan por Mac Allister y se cruzaron fuerte

El clima en el mundo del espectáculo volvió a encenderse luego de que Natalie Weber lanzara duras declaraciones sobre Camila Mayan, la exnovia del futbolista Alexis Mac Allister. Todo comenzó cuando la panelista aseguró que la influencer “es bastante selectiva” a la hora de decidir con quién hablar, generando una fuerte respuesta por parte de la joven.

Las cámaras de LAM fueron en busca de la palabra de Camila Mayan, quien no dudó en defenderse. “Me parece rara la connotación negativa, creo que está bueno que uno elija en qué situaciones quiere hablar y en cuáles no”, expresó con tono calmo, aunque visiblemente molesta por la crítica.

Camila Mayan profundizó en su postura y lanzó una pregunta que resonó entre los presentes: “¿Está mal ser selectiva de cuándo hablar y cuándo no? ¿Uno no lo elije?”. Con esas palabras, dejó en claro que su decisión de mantener cierto control sobre su exposición pública no responde a caprichos, sino a una búsqueda de bienestar personal.

La influencer también aclaró que se siente cómoda hablando sobre su pasado con Alexis Mac Allister en su propio programa, Patria y Familia (Luzu TV), donde tiene un entorno de confianza. “Lo que no me gusta es que me impongan hablar de algo con alguien que no conozco”, enfatizó, dejando entrever que el problema no es el tema, sino el contexto.

Camila Mayan reconoció además que a veces la incomoda la sobreexposición mediática. “No me duele, pero a veces me genera inseguridad sobre qué decir o qué contar”, confesó con honestidad, reflejando el costo emocional que puede tener la fama en redes y televisión.

Por su parte, Natalie Weber no retrocedió. En el mismo ciclo televisivo, la modelo recordó que había intentado comunicarse con Mayan en varias ocasiones sin recibir respuesta. “Dudo que quiera ser empática con la prensa. Le escribí varias veces y no me contestó nunca”, comentó sin filtro.

Natalie Weber también minimizó el presente laboral de la influencer, asegurando que “se la conoce más por haber sido la ex de Mac Allister que por su carrera artística”. Con esa frase, desató el enojo de muchos seguidores de Camila Mayan, que salieron a defenderla en redes.

El cruce dejó a la vista una vez más las tensiones entre las figuras mediáticas y su vínculo con la exposición pública, un terreno donde la línea entre lo personal y lo profesional parece cada vez más difusa.