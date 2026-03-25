Primero habló una, después respondió la otra y en el medio pasó algo que no era lo esperable. Mavinga y Carmiña volvieron a cruzarse en el Derecho A Réplica de Gran Hermano, en un cara a cara que tenía tensión acumulada pero terminó en un cierre distinto.

La instancia llegó luego de días marcados por la polémica que había derivado en la salida de Carmiña Masi. Con ese contexto encima, ambas quedaron frente a frente en vivo, con todo lo que había quedado pendiente.

Sin rodeos, la ex participante tomó la iniciativa y pidió disculpas. Carmiña Masi expresó: "Te quiero pedir disculpas en esto que sería un frente a frente. Me equivoqué muy grande contigo. Mis disculpas son sinceras, no es la forma en la cual me quería mostrar. Me sigue dando mucha vergüenza lo que pasó".

En su descargo, también recuperó un momento compartido dentro de la casa que había marcado el vínculo. En ese sentido, recordó: "Yo me quebré y lloré contigo. Me diste fuerzas para continuar y es un gesto del que no me voy a olvidar nunca" y sumó: "Admiro la fortaleza que tenés. Por eso y por tu historia, fue un comentario que nunca tenía que haber dicho y que me costó la salida del juego".

Lejos de cerrar ahí, avanzó con un gesto de acercamiento hacia el futuro. Carmiña propuso: "Ojalá podamos tomar un café o un mate y darnos un abrazo" y agregó: "Estoy muy arrepentida y hay cosas que no te puedo contar que pasaron acá afuera".

Del otro lado, la respuesta llegó con claridad. Mavinga marcó su postura sin escalar el conflicto y afirmó: "Te perdoné con ese abrazo". Luego reforzó esa idea al decir: "No tengo problemas de tomar café con vos. No tengo rencor contra vos. Te perdono con el corazón".

Aun así, no evitó poner en palabras el impacto que le generó lo ocurrido. Mavinga sostuvo: "Me dolieron tus palabras porque las podía esperar de cualquiera, menos de vos. Te perdono" y, en un tono más liviano, lanzó: "Un día te levantabas Chuky y al otro día estabas bien con todos".

Sobre el cierre, apareció un momento más íntimo que volvió a conectar con lo personal. En ese punto, expresó: "Me enaltecía que me dijeras periodista porque reconocías una carrera que me frustra".

Así, el cruce dejó una escena que se corrió del conflicto inicial. Entre el arrepentimiento y la decisión de cerrar el tema, el cara a cara terminó con un gesto que cambió el tono de toda la situación.