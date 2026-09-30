El actor Maximiliano "Maxi" Ghione, conocido por sus papeles en telenovelas como Casi Ángeles, Montecristo y Los Roldán, fue detenido este martes en la localidad santafesina de Lehmann. La Justicia ordenó su captura tras una denuncia por privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas, presentada por un trabajador sexual.

La denuncia fue radicada el 20 de septiembre y la investigación está a cargo del fiscal Juan Manuel Puig, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Sunchales.

El relato del denunciante

El denunciante, identificado como Emiliano Ezequiel Tarragona, de 43 años, relató que fue contratado por Ghione para un encuentro en su domicilio. Según su testimonio, la situación se tornó violenta cuando el actor consumió drogas y comenzó a actuar de forma paranoica.

"Concretamos el encuentro por el que solo me pagó una hora. Posteriormente consumimos drogas y él se empezó a perseguir. Estaba muy paranoico. En un momento sacó dos armas de fuego y me dijo 'mirá que están cargadas'. No me apuntó, pero lo hizo para intimidarme", declaró Tarragona.

Detuvieron al actor Maxi Ghione por una denuncia de un taxiboy

Según su versión, Ghione no le permitía salir de la vivienda. "Estaba privado de mi libertad. En total estuve cinco horas hasta que pude irme", agregó.

La amenaza posterior y los chats

Tras lograr salir del domicilio, Tarragona le reclamó el dinero pendiente por las horas extras. Según su relato, Ghione se negó a pagarle y lo amenazó: "Él se negó a pagarme, me trató de transa y me amenazó: 'No vayas a despertar al diablo'".

En el programa LAM de América TV se difundieron capturas de los chats entre ambos. En uno de los mensajes, atribuido a Ghione, el actor escribe: "Te di 130 mil pesos. Tengo la mejor, pero te di toda la plata que tenía. Intentá cagarme y se pudre la momia".

En otro mensaje, le pide que no se involucre en su vida personal: "No te metas conmigo porque yo no te hice nada. Es la última vez que te escucho. Cuando tenga plata, te escribiré y nos juntamos. Pero no te metas en mi vida".

El allanamiento y las armas secuestradas

El allanamiento se realizó en la vivienda de Ghione en Lehmann, donde vive desde hace algunos años y tiene un emprendimiento gastronómico. Durante el procedimiento, la Policía de Investigaciones (PDI) secuestró al menos cinco armas de fuego, aunque algunas versiones indican que podrían ser ocho.

El parte policial detalla el secuestro de un arma larga de madera, cuatro revólveres calibre .38 de marcas como Francome Brevete, Star, El Casco y Smith & Wesson, y una pistola semiautomática calibre .380 marca Colt. También se incautaron 52 municiones calibre .22 y 42 municiones calibre .380, además de un teléfono celular.

El actor fue trasladado a la alcaidía de la ciudad de Rafaela, donde permanece a disposición de la Justicia.

La reacción de la defensa

El abogado de Ghione, Juan Manuel Lovaiza, habló públicamente sobre la situación. "Maxi está realmente angustiado, muy preocupado por esta situación. Su inquietud más grande es cuándo va a recuperar la libertad", señaló el letrado.

Lovaiza también explicó que el fiscal cuenta con un plazo de hasta 96 horas para avanzar con las medidas correspondientes. Sobre las armas secuestradas, el abogado indicó que Ghione le aseguró que contaba con los permisos correspondientes, aunque aclaró que aún espera la documentación oficial para confirmarlo.

Los cargos que enfrenta

Los delitos que se investigan son privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas por el uso de armas de fuego y tenencia indebida de armas de fuego.

Ghione, de 53 años, había dejado Buenos Aires en los últimos años para instalarse en Lehmann, una localidad de unos 3.000 habitantes a pocos kilómetros de Rafaela. En distintas entrevistas había contado que eligió ese lugar para alejarse de la ciudad y por sus problemas de EPOC.

Mientras la investigación avanza, la Justicia deberá determinar qué ocurrió dentro de la vivienda del actor y definir su situación procesal.