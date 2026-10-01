Jimena Barón dejó el jurado de Es mi sueño cuando ya había grabado participaciones para la segunda temporada. Según informó Majo Martino, la actriz comunicó que no regresaría al programa ni siquiera después de terminar el trabajo que complicó su agenda.

En SQP, Martino explicó que las grabaciones de una serie para Netflix coincidieron con las jornadas del reality que conduce Guido Kaczka. Los horarios de ambos proyectos se superpusieron y Jimena Barón decidió dejar su lugar en el concurso de canto. Ese cruce de compromisos fue el motivo principal que la periodista dio para explicar su salida.

La presencia de la actriz en algunas grabaciones de la nueva edición podía hacer pensar que se ausentaría solo hasta terminar de filmar la ficción. Sin embargo, de acuerdo con lo difundido en el programa de Yanina Latorre, Barón comunicó que tampoco retomaría su silla una vez concluido el rodaje.

La serie en la que trabaja Jimena Barón la reúne con Luciano Castro, Cande Vetrano y Muriel Santa Ana. Mientras avanzaban esas filmaciones, Es mi sueño continuaba con su segunda temporada y debía completar las grabaciones con participantes famosos. La producción necesitaba, entonces, cubrir el lugar que la cantante había dejado en el jurado.

Martino también indicó que la partida no respondía a un problema personal con sus compañeros. Aunque los horarios explicaban por qué no podía sostener ambos trabajos en ese momento, su decisión de no regresar después de la serie hizo que el programa buscara una reemplazante para continuar la temporada.

Quién reemplaza a Jimena Barón en Es mi sueño

La elegida fue Ángela Leiva, quien ya había integrado el jurado en la primera edición. En SQP celebró su regreso con una broma: “Estoy instalada. No me sacan más. Estoy muy feliz. Vine con el serrucho, me parece. Ella está laburando mucho y me hice un lugarcito para estar porque siento que a la gente le gusta verme en la tele y a mí también”.

Sobre cuánto tiempo podrá quedarse, Leiva aclaró: “Me quedo hasta donde me dé la agenda. Compartimos con Jimena y es bárbara. La felicito por todo lo que está haciendo”. Jimena Barón, por su parte, seguirá concentrada en la serie: el cruce de grabaciones precipitó su salida de Es mi sueño y su decisión de no volver dejó el puesto en manos de Leiva.