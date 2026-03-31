El conflicto que persigue a Maxi López desde hace semanas sumó una escena que hasta hace poco parecía improbable: el cara a cara con el ex socio que lo había acusado públicamente y puesto bajo sospecha por una deuda millonaria. El ex futbolista viajó a Suiza con un objetivo concreto, plantarse frente al problema y dar una respuesta en persona.

La información que empezó a circular marca que Maxi López decidió moverse cuando la presión ya era imposible de esquivar. “Maxi López viajó a Suiza, se reunió con su exsocio y le prometió que va a pagar lo que debe”, aseguraron sobre el encuentro que reactivó una historia atravesada por reproches, desconfianza y una cuenta que todavía sigue abierta.

En el centro de la disputa aparece el dinero comprometido durante su paso por un proyecto deportivo del que ya no forma parte. Según lo que trascendió, el monto que quedó bajo discusión ronda una cifra muy concreta. “Va a pagar 480 mil euros de algo que ya no es suyo”, resumieron, al exponer el punto más sensible de una negociación que arrastra ruido desde hace tiempo.

Lo más fuerte del episodio no pasa solo por la promesa de pago, sino por el modo en que se habría dado esa conversación. "Pasando en limpio, Maxi López viajó a Suiza para hacerse cargo de la situación, se reunió con su amigo y le dijo en la cara que va a pagar lo que debe, que se va a hacer cargo de la situación. Ahora, del otro lado te dicen que hasta que no vean la plata no le creen", señalaron al reconstruir el intercambio que mantuvieron frente a frente.

Esa última parte explica por qué el viaje todavía no alcanza para bajar la tensión. “Del otro lado te dicen que hasta que no vean la plata no le creen”, insistieron, dejando claro que la palabra de Maxi López hoy no alcanza por sí sola para cerrar el conflicto. La relación quedó demasiado dañada y la distancia entre la promesa y los hechos sigue siendo el punto central.

En paralelo, también aparecieron versiones sobre la situación económica del ex delantero, un tema que se metió de lleno en la discusión. "Incluso Schelotto dice que Maxi le pidió plata prestada antes de asumir, y Maxi le dijo en la cara que él no está mal económicamente como dicen los medios en Argentina, que eso es mentira, que está bien y tiene autosolvencia para hacerse cargo de la situación", contaron sobre otro de los ejes que formó parte de esa conversación incómoda.

Así, Maxi López quedó otra vez frente a una escena áspera, de esas que no se resuelven con una explicación rápida ni con un gesto diplomático. Viajó, dio la cara y prometió pagar, pero el conflicto no se cerró. Del otro lado siguen esperando una sola cosa: que la plata aparezca y que la cuenta pendiente deje de ser una promesa.