La camiseta argentina le duró poco a Speed y la paciencia menos a Maxi López. Después del triunfo de la Selección Argentina ante Suiza por el Mundial 2026, el exfutbolista apuntó contra el streamer estadounidense por haber intentado “mufar” al equipo durante el partido y le dejó una advertencia durísima.

El enojo apareció en plena cobertura de Telefe, donde Maxi López compartía el análisis del encuentro junto al Turco Husaín y Sofi Martínez. Mientras la alegría por la clasificación seguía latente, el exdelantero decidió hablarle directamente a Speed, quien había sido señalado por ponerse la camiseta argentina con la intención de atraer mala suerte.

"Vigilante, escuchame una cosa, no te presentes más, nos quisiste quemar anoche", lanzó Maxi López, visiblemente molesto por la actitud del joven. La frase reflejó el clima que se había generado alrededor del streamer, conocido mundialmente por sus apariciones exageradas, sus reacciones virales y su costumbre de involucrarse en grandes eventos deportivos.

La bronca no quedó solo en ese reproche. El exfutbolista fue más allá y le marcó un límite si volvía a aparecer con los colores nacionales. "Si te ponés de nuevo la de Argentina, te vamos a dar, te vamos a fajar, te lo digo", advirtió, en una frase que rápidamente empezó a circular entre los hinchas.

La reacción de Maxi López tuvo como antecedente lo que ocurrió antes y durante el partido en Kansas. Darren Jason Watkins Jr., conocido como IShowSpeed o simplemente Speed, dejó de lado las camisetas personalizadas que suele usar y apareció con la de la Selección Argentina. Según se interpretó en redes, su objetivo era intentar mufar al equipo, algo que muchos fanáticos tomaron como una provocación.

La supuesta mala suerte, sin embargo, no funcionó. Argentina logró imponerse ante Suiza y el streamer terminó viviendo el desenlace de la peor manera para sus intenciones. Apenas Lautaro Martínez marcó el tercer gol, Speed no soportó la situación y abandonó el estadio, una imagen que alimentó todavía más las burlas de los hinchas argentinos.

Con el partido ganado y la clasificación asegurada, Maxi López eligió responderle sin filtro. Su amenaza, entre enojo y tono desafiante, convirtió el cruce en otro episodio viral del Mundial 2026. Speed buscó instalarse como protagonista intentando perjudicar a la Selección Argentina, pero terminó expuesto por la victoria del equipo y por la reacción furiosa de un exjugador que no le dejó pasar la provocación.