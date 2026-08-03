Luego de convocar a más de mil personas y colmar por completo la sala en su última presentación, Fiesta Retro anunció su regreso a la capital neuquina. La cita será el sábado 8 de agosto, desde las 23:59, en Mood Live sobre la calle Ministro González 40, con una propuesta que volverá a reunir a los amantes de la música de las décadas del '80, '90 y 2000.

DJ Orlando Mayer, DJ Marcelo Ayamilla y Jorge da Rodda encabezarán el espectáculo en Mood Live.

El evento había sido programado originalmente para el 11 de julio, pero fue reprogramado debido al partido de la Selección Argentina por los cuartos de final, con el objetivo de que el público pudiera seguir el encuentro sin perderse la experiencia. La organización confirmó que las entradas adquiridas continúan siendo válidas para la nueva fecha, manteniendo el mismo horario y escenario.

Considerada como la fiesta retro más grande de la Patagonia, la propuesta combina música, tecnología y visuales de alto impacto para recrear el espíritu de una época. La musicalización estará a cargo de DJ Orlando Mayer y DJ Marcelo Ayamilla, históricos residentes de la emblemática discoteca Aquelarre, mientras que la conducción será de Jorge da Rodda, quien aportará su estilo para animar una noche cargada de nostalgia y diversión.

Más de mil personas participaron de la edición anterior, que se realizó con entradas completamente agotadas.

Tras el éxito alcanzado en su última edición, la producción apuesta a repetir la convocatoria con una experiencia que invita a bailar, revivir recuerdos y compartir los grandes clásicos que marcaron distintas generaciones. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma oficial y en la boletería de Mood Live.