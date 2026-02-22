Maxi López estaría a punto de dar un giro importante en su vida personal. En medio de su participación en MasterChef Celebrity Argentina, trascendió que el exfutbolista habría decidido volver a instalarse en el país para estar más cerca de sus hijos y reorganizar su presente familiar.

La información se conoció en SQP, donde revelaron el dato sin vueltas: “El famoso que se muda a una casa en Nordelta y que acaba de alquilar es Maxi López”. El anuncio sorprendió porque desde hace años el exdelantero tiene base en Europa y su esposa, Daniela Christiansson, permanece en Suiza junto a sus hijos Elle y Lando.

Según detallaron al aire, la propiedad elegida está ubicada en uno de los barrios más exclusivos de Nordelta y pertenecería al padre de Ivana Figueiras. Pero el dato que generó mayor impacto fue el valor del contrato. “El alquiler está entre 18 mil y 20 mil dólares por mes ”, precisaron en el ciclo.

La cifra provocó reacciones inmediatas en el panel. Entre comentarios y gestos de asombro, una de las frases que más resonó fue: “Es una cachetada al pobre”. El contraste entre el monto mencionado y la situación económica actual del país alimentó el debate en redes sociales.

Mientras se define su instalación definitiva, Maxi López continúa con sus compromisos televisivos. La mudanza implicaría una nueva etapa junto a Daniela Christiansson, con la intención de establecer una dinámica más estable en Argentina, al menos durante una temporada. También se especula con que la decisión esté vinculada a su deseo de acortar distancias con sus hijos mayores.

En paralelo, el empresario también quedó en el centro de críticas por una imagen que publicó en redes junto a su esposa. En la foto se los ve sonrientes dentro de una piscina, pero varios usuarios cuestionaron si la postal era actual. Semanas atrás, Moria Casán había opinado sobre su apariencia y lanzó un contundente “Lo veo raro”.

Por ahora, Maxi López no respondió a los comentarios ni confirmó públicamente los detalles del alquiler. Sin embargo, entre cifras millonarias, especulaciones y exposición mediática, su regreso al país ya se convirtió en tema de conversación que recién empieza a desplegarse.