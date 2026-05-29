La nueva vida de Maxi López en la Argentina no solo incluye proyectos personales y tiempo en familia junto a Daniela Christiansson y sus hijos, sino también un fuerte compromiso con su salud. El exjugador comenzó un proceso de transformación física que quedó registrado en El Anti 9 (Vestuario Stream), el reality donde muestra su intimidad y los cambios que decidió implementar en esta etapa de su vida.

En el primer episodio del ciclo, Maxi López acudió a una consulta con la nutricionista Delfina Zimerman, quien buscó conocer en detalle cómo se alimenta diariamente antes de armarle un plan nutricional. Durante la charla, el exdelantero explicó cuáles son sus comidas favoritas, las cantidades que consume y qué hábitos necesita modificar para alcanzar su objetivo de bajar de peso.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando el ex de Wanda Nara habló de sus desayunos. “Estoy haciendo tres comidas al día. El desayuno me gusta con proteína, más o menos, 12 o 13 huevos”, lanzó entre risas. La revelación dejó completamente sorprendida a la especialista, que rápidamente quiso confirmar si hablaba en serio.

Luego, la propia Delfina Zimerman contó cómo reaccionó ante semejante confesión. “Cuando me dijo doce huevos, casi me muero. Después me dijo tres... Con tres o cuatro vamos a estar bien”, comentó divertida frente a las cámaras del reality, dejando en evidencia el impacto que le generó escuchar los hábitos alimenticios del exfutbolista.

A medida que avanzó la consulta, Maxi López también reconoció cuáles son sus debilidades gastronómicas y los alimentos que más le cuesta abandonar. “Los condimentos, la mayonesa, los panchitos son la gloria... y como grandes cantidades”, admitió. Además, explicó que muchas veces llega con mucho apetito a la cena después de consumir snacks dulces durante el día, como facturas, churros, alfajores y bizcochos.

Las milanesas también aparecieron en la conversación como uno de sus platos preferidos. “Están mejores fritas, pero Dani las hace al horno. Y si me das un liberado, me como seis o siete”, reconoció entre risas. Frente a eso, la nutricionista insistió en la necesidad de controlar las porciones para poder equilibrar correctamente el plan alimentario y acompañar la baja de peso.

Sobre el final de la consulta, la especialista explicó cómo será el nuevo esquema nutricional de Maxi López. Tras pesarlo y comprobar que ronda los 110 kilos, le recomendó consumir entre 160 y 190 gramos de proteína diarios e incorporar alimentos como pollo y quinoa. “Y a la noche vamos a bajar los hidratos de carbono”, le indicó la profesional.

Más allá de algunas dudas con ciertos ingredientes, el exjugador dejó en claro que está dispuesto a sostener el cambio. “Pollo me gusta, la quinoa no me veo, pero lo bueno es que lo sé cocinar todo”, expresó. Además, mostró en sus redes que el entrenamiento físico ya forma parte de la rutina familiar junto a Daniela Christiansson y sus hijos, compartiendo imágenes de sus jornadas fitness de domingo bajo el mensaje: “Entrenamiento en familia”.

El impactante cambio de Maxi López