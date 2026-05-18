La llegada de Daniela Christiansson a la Argentina revolucionó por completo la rutina de Maxi López. La modelo sueca aterrizó en el país junto a sus hijos, Elle y Lando, con la intención de instalarse definitivamente y comenzar una nueva etapa familiar al lado del exfutbolista.

Apenas pisaron suelo argentino, la pareja dejó en claro su felicidad por este nuevo comienzo. Desde sus redes sociales, Daniela Christiansson compartió imágenes bien locales, mostrando un desayuno con mates, facturas y churros, acompañado de un romántico mensaje dedicado a Maxi López y varios emojis de corazones.

Sin embargo, el momento más emotivo llegó horas después, cuando el exjugador publicó un video que rápidamente enterneció a sus seguidores. En la grabación se podía ver a sus hijos, Valentino, Constantino y Benedicto, disfrutando de una tarde de juegos junto a la pequeña Elle en el patio de la casa.

Maxi López mostró como disfruta de su familia en Argentina

Mientras sonaba la clásica canción infantil “Baby Shark”, los chicos giraban alrededor de una silla en medio de una divertida competencia. Cuando la música se detuvo, la pequeña Elle corrió rápidamente y logró quedarse con el asiento, desatando los festejos y las risas de sus hermanos mayores.

Conmovido por la escena, Maxi López escribió una frase que resumió toda su emoción por este presente familiar: “Finalmente todos juntos”. El mensaje no pasó desapercibido y recibió cientos de comentarios de seguidores celebrando el vínculo entre los hermanos y la felicidad del exfutbolista.

Por su parte, Daniela Christiansson también replicó el video en sus historias de Instagram y agregó varios corazones rojos, dejando en evidencia la felicidad que atraviesa la pareja en esta nueva etapa instalada en Buenos Aires.

Maxi López mostró como disfruta de su familia en Argentina

Más tarde, la modelo volvió a compartir otra postal desde el parque de la casa. Allí se mostró relajada, disfrutando del sol mientras comía un clásico sánguche de miga. Para acompañar la imagen, eligió una bandera argentina junto a corazones celestes y blancos, demostrando su entusiasmo por vivir nuevamente en el país.

La publicación de Maxi López generó una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la unión familiar y el crecimiento de los hijos del exfutbolista. Después de varios años viviendo en distintos países, el empresario parece atravesar uno de sus momentos más felices rodeado de todos sus seres queridos.