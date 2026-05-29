La vida de Giuliano Simeone cambió por completo en cuestión de horas. El delantero del Atlético Madrid recibió la confirmación más importante de su carrera al enterarse de que formará parte de la lista de la Selección Argentina para disputar el Mundial 2026. Y en medio de esa felicidad inmensa, decidió compartir el momento con sus seres queridos en una salida muy especial.

Luego de conocer la decisión de Lionel Scaloni, el futbolista asistió a la obra Rocky, protagonizada por Nico Vázquez, en la emblemática calle Corrientes. Allí estuvo acompañado por sus hermanos Giovanni Simeone y Gianluca Simeone, además de sus respectivas parejas: Irene Ariza, Giulia Coppini y Eva Bargiela, quienes también fueron parte de las imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Durante la función, Nico Vázquez sorprendió al público al presentar desde el escenario a los hijos del Cholo Simeone. El actor destacó la presencia de los futbolistas y generó una ovación espontánea en el teatro. Más tarde, los invitó a subir al escenario para compartir fotos y grabar un divertido video que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche.

Horas antes de asistir al teatro, Giuliano Simeone había hablado con TN sobre la enorme emoción que sintió al verse entre los 26 elegidos para representar a la Argentina en la Copa del Mundo. “Estoy muy contento por estar ahí”, expresó el delantero, todavía movilizado por la noticia que recibió mientras estaba en su casa junto a su familia.

Además, el joven futbolista contó cómo reaccionó al mirar el video oficial donde aparecían los convocados de Scaloni. “La verdad es que me puse muy contento cuando me vi ahí; estoy muy ilusionado. Mi familia estaba ahí”, comentó el atacante de 23 años, que reconoció que vivió la espera con mucha ansiedad.

En relación a los nervios previos al anuncio, Giuliano Simeone confesó: “Como cualquier chico, no es fácil”. Si bien admitió que intuía que podía tener chances porque ya había sido llamado para entrenar, la confirmación oficial lo tomó por sorpresa y desató una mezcla de felicidad y alivio.

Giuliano Simeone de Rocky al Mundial

Otro de los puntos que reveló fue la reacción de su padre, Diego “Cholo” Simeone, quien se encuentra de vacaciones. Aunque no estaba físicamente junto a él al momento del anuncio, lo llamó inmediatamente para felicitarlo. “Está muy contento como cualquier papá cuando un hijo está en el Mundial”, aseguró el futbolista sobre la emoción del entrenador.

Actualmente, Giuliano Simeone atraviesa un gran presente en el Atlético Madrid, club con el que renovó contrato hasta 2030. El extremo derecho tendrá su estreno absoluto en una Copa del Mundo y compartirá esta experiencia con otros jugadores que también debutarán en el torneo, como Facundo Medina, Juan Musso, Leonardo Balerdi, Valentín Barco, Nicolás González, Nicolás Paz y José López.