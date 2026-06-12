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No movía las caderas

¿Era Shakira? Sus fans encontraron una prueba irrefutable que disipó todas las dudas

La actuación de la cantante colombiana en la apertura de la Copa Mundial 2026 generó una ola de comentarios en redes sociales. Entre teorías y especulaciones, sus seguidores encontraron un detalle físico que despejó las dudas sobre su identidad.
 

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Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Viernes, 12 de junio de 2026 a las 13:57
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La cantante colombiana generó teorías conspirativas, pero un detalle personal disipó la polémica.

La actuación de Shakira en la ceremonia inaugural del Mundial 2026, celebrada en el Estadio Ciudad de México, no pasó desapercibida. Mientras entonaba su nuevo hit “Dai Dai”, varios televidentes expresaron su sorpresa en redes sociales, señalando que la intérprete parecía distinta y hasta sugiriendo que podría haber sido su doble o una máscara.

Entre los comentarios más comentados estuvo que “no movió las caderas” como es habitual en sus coreografías, lo que encendió aún más la controversia.

Algunos usuarios aseguraron que la artista lucía diferente durante su presentación. “No movió las caderas”, señalaron.

Sin embargo, los fanáticos de la cantante salieron a aclarar la situación y aportaron un dato determinante: la cicatriz en la frente de Shakira, una marca que le quedó tras la varicela que padeció en España alrededor de 2003, coincidía perfectamente con la que se vio en el escenario. Este detalle personal sirvió como prueba irrefutable de que, efectivamente, era la artista real quien se presentó ante el público.

Una característica marca personal fue señalada por sus fanáticos como la prueba que confirmó la verdad.

Tras la polémica, Shakira se pronunció en sus redes sociales con un mensaje conciliador: “Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo. Y, sobre todo, que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida”.

El evento inaugural, realizado el jueves 11 de junio, contó además con la participación de Lila Downs, Maná y J Balvin, mientras que Alejandro Fernández interpretó el himno nacional mexicano, marcando el arranque oficial de la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026.
 

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