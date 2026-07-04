El casamiento de Taylor Swift y Travis Kelce ya se convirtió en uno de los acontecimientos más comentados del mundo del espectáculo internacional. La pareja eligió celebrar su unión este viernes con una ceremonia repleta de celebridades y detalles exclusivos, en medio de un enorme operativo para evitar filtraciones y mantener el evento lejos de las cámaras.

La boda se llevó adelante en el emblemático Madison Square Garden, donde más de mil invitados comenzaron a llegar desde las primeras horas de la tarde. Aunque la organización intentó mantener el hermetismo absoluto, fotógrafos y periodistas lograron captar algunas imágenes de las figuras que desfilaron por el lugar con impactantes looks que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Entre las primeras celebridades en aparecer estuvieron Camila Cabello, Selena Gomez, Gigi Hadid, Dakota Johnson, Jessica Chastain y Ellie Goulding. Cada una apostó por estilos elegantes y sofisticados para acompañar una noche marcada por el glamour. Los outfits de las artistas fueron tema de conversación desde el inicio del evento y posicionaron el nombre de Taylor Swift entre las principales tendencias mundiales.

Los mejores looks del casamiento de Taylor y Travis

Otro de los nombres que llamó la atención fue el de Bradley Cooper, quien llegó acompañado por un exclusivo grupo de invitados vinculados a Hollywood. También dijeron presente Hugh Grant, Adam Sandler, Lena Dunham y el productor musical Jack Antonoff, uno de los amigos más cercanos de la cantante. La presencia de tantas figuras confirmó que la boda de Taylor Swift y Travis Kelce se transformó en una verdadera cumbre de celebridades.

La música también tuvo un lugar especial dentro de la celebración. Según trascendió, Stevie Nicks y Tim McGraw fueron elegidos para animar parte de la fiesta, mientras que crecen los rumores sobre una posible aparición sorpresa de Ed Sheeran. La expectativa por las actuaciones especiales mantuvo en vilo a los fanáticos que siguieron cada novedad desde las inmediaciones del estadio.

Uno de los aspectos más comentados de la boda fue el estricto protocolo de privacidad impuesto por los novios. Todos los asistentes debieron dejar sus teléfonos celulares antes de ingresar y firmar acuerdos de confidencialidad para evitar la difusión de fotos o videos del evento. La intención de Taylor Swift y Travis Kelce fue preservar cada momento íntimo de la ceremonia y reducir al mínimo las filtraciones.

A pesar del fuerte operativo de seguridad, durante los últimos días varios periodistas lograron registrar el ingreso constante de camiones de catering al Madison Square Garden. Las imágenes despertaron curiosidad por el menú elegido para la gran noche y alimentaron aún más la expectativa alrededor de la boda más mediática del año.

Entre los productos detectados por la prensa estadounidense aparecieron importantes cargamentos de langosta y cajas repletas de donas, dos opciones que formarían parte del exclusivo banquete preparado para los invitados. Mientras tanto, el mundo entero continúa pendiente de cada detalle del casamiento de Taylor Swift y Travis Kelce, una celebración que ya quedó instalada como uno de los eventos más impactantes de la farándula internacional.

Los mejores looks del casamiento de Taylor y Travis