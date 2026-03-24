La gala terminó, se abrió el sobre y en cuestión de segundos el foco se trasladó fuera de la casa. La eliminación de Kennys Palacios no solo impactó en el juego, sino que desató una reacción inmediata en redes sociales, donde el humor tomó el control y convirtió la salida en tendencia.

Dentro de la casa, la definición se dio en un mano a mano que mantuvo la tensión hasta el final. Kennys Palacios quedó frente a Lola Tomaszeuski luego de que la placa se fuera depurando con el correr de la noche, en una dinámica que dejó a varios participantes fuera de riesgo.

El momento decisivo llegó cerca del cierre del programa, cuando se confirmó el resultado. El peluquero de Wanda Nara tuvo que abandonar el reality y su despedida dejó una escena cargada de emoción, especialmente por la reacción de sus compañeros, que siguieron de cerca cada instante. Si bien no pesó en el juego, lo cierto es que mantuvo un vínculo ameno con todos y eso generó el dolor de los jugadores.

En medio de ese clima, el estilista intentó llevar calma a quienes quedaban dentro del juego. También dejó un mensaje que no pasó inadvertido, sumando un último gesto antes de salir de la casa en una instancia clave de la competencia, ya que hizo alusión a que sabía que le tocaba irse. Es por eso que el foco de los memes también estuvo inspirado en eso y no sólo en su salida.

Pero mientras todo eso ocurría en pantalla, afuera la conversación tomó otro rumbo. Apenas se conoció el resultado, los usuarios empezaron a reaccionar con memes que mezclaron ironía, sorpresa y lectura del juego.

Las redes se llenaron de imágenes y comentarios que reflejaron posturas opuestas. Algunos celebraron la salida de Kennys Palacios, mientras que otros expresaron desconcierto por el resultado, generando un cruce que alimentó aún más la viralización.

El humor volvió a ocupar un lugar central. Desde comparaciones inesperadas hasta reacciones exageradas, los memes reconstruyeron la eliminación desde otro ángulo, donde el impacto del momento se transformó en contenido compartido en tiempo real.

Así, la salida de Kennys Palacios no solo modificó el tablero dentro de la casa, sino que también encontró una segunda vida en redes. Entre risas, debates y reacciones cruzadas, su eliminación se convirtió en uno de los episodios más comentados de la semana.