La muerte del Indio Solari dejó una herida abierta en el rock nacional, pero hubo una despedida que golpeó con una fuerza especial. Eduardo Beilinson, conocido por todos como Skay, rompió el silencio con un mensaje cargado de dolor, atravesado por una historia compartida que ni los años de distancia lograron borrar.

La relación entre Skay Beilinson y el Indio Solari estuvo marcada por una hermandad artística única y también por una ruptura que quedó instalada como una de las grandes heridas de la música argentina. Por eso, sus palabras tuvieron un peso distinto: no fueron solo la despedida de un colega, sino la de alguien que caminó a su lado durante una etapa irrepetible.

“Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre”, escribió el guitarrista en redes sociales tras confirmarse la muerte del cantante. La frase conmovió de inmediato a los fanáticos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que leyeron allí una emoción más fuerte que cualquier desencuentro.

El gesto no quedó únicamente en la publicación. Skay Beilinson también decidió suspender el show que tenía previsto realizar este sábado junto a su banda, una señal clara del impacto que le provocó la noticia. “Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste”, expresó al comunicar la decisión.

El fallecimiento del Indio Solari, a los 77 años, se conoció este viernes y volvió a poner en primer plano la dimensión de su figura. El músico sufría Parkinson desde hacía años y fue encontrado en su casa de Parque Leloir. Hasta el momento, no se señalaron otras causas de muerte por fuera de su enfermedad.

La despedida de Skay también reabrió la memoria de Los Redondos, aquella banda nacida en La Plata en 1976 que compartió con Semilla Bucciarelli, Walter Sidotti y Sergio Dawi. Juntos construyeron canciones que se volvieron himnos, entre ellas “Ji ji ji”, “Un poco de amor francés” y “La bestia pop”, antes de una separación que dejó preguntas, versiones y una mística intacta.

Aun con caminos separados desde hace más de dos décadas, el mensaje mostró que la historia entre ambos seguía latiendo en un lugar profundo. En medio del dolor por la muerte del Indio Solari, la despedida de Skay Beilinson funcionó como un puente inesperado entre el pasado, la ausencia y una amistad que todavía pesaba en la memoria ricotera.