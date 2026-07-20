Pedro Rosemblat publicó una extensa reflexión después de la derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026. El conductor expresó su cariño por los jugadores, pero también apuntó contra los hinchas de otros países que celebraron la caída argentina y cuestionaron al equipo durante toda la competencia.

El mensaje apareció en su cuenta de Instagram una vez terminado el torneo y rápidamente generó repercusión. Lejos de concentrarse únicamente en el resultado, el conductor de Gelatina reivindicó el recorrido del seleccionado y sostuvo que llegar nuevamente al partido decisivo representa un motivo de orgullo, aun sin haber conquistado el título.

“Ser argentino es la mayor alegría que tenemos, la única que nos queda. Contra todo y contra todos. Con la frente en alto. Con Messi y Maradona. Con ese orgullo que nos hace gritar 'Vamos Argentina' todavía. Y solo nosotros sabemos lo que ese 'todavía' significa. Fue un viaje hermoso. Y hasta acá llegó”, escribió en uno de los fragmentos más emotivos de su publicación.

La bronca apareció al referirse a quienes festejaron la consagración española sin pertenecer a ese país. "Festejan los españoles. Y con ellos, festejan también los ingleses. Varios mexicanos, chilenos, franceses, portugueses. Hincharon por Cabo Verde, por Egipto, por Suiza, por Inglaterra. Deseaban profundamente nuestra derrota, nuestra rendición", señaló al repasar los rivales que tuvo la Selección Argentina durante el Mundial.

Pedro Rosemblat también recordó las sospechas que algunos usuarios instalaron sobre el camino del equipo hacia la definición. "Hay algo en la irreverencia argentina que no toleran, no soportan, no pueden aceptar. Lloraron y se quejaron durante todo el Mundial. Dijeron que nuestro país, sin moneda ni recursos, había comprado el torneo. Que Infantino, que la FIFA, que Trump", cuestionó.

Frente a esas críticas, el periodista defendió la historia futbolística del país y el lugar que ocupa entre las grandes potencias. "Porque de los últimos 12 mundiales jugamos seis finales. Porque los mejores de toda la historia nacieron acá. Porque desde el sur del mundo hay un pueblo que batalla, celebra, corre y juega como nadie en el planeta", manifestó.

La publicación reunió cientos de miles de reacciones y fue compartida por numerosos hinchas después del cierre de la competencia. Entre la tristeza por la derrota y el orgullo por el camino recorrido, Pedro Rosemblat convirtió su despedida en un reconocimiento a los futbolistas y a un legado representado por Lionel Messi y Diego Maradona.