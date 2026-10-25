Mercedes Ninci contó que enfrentó a un vicepresidente después de una situación de abuso que, según denunció, ocurrió mientras lo entrevistaba en vivo. En La mañana con Moria, la cronista explicó por qué había esperado a terminar la nota para reaccionar y se negó a identificarlo.

El intercambio incluyó una reflexión de Moria Casán: “hace años que hago la calle y creo que en cincuenta años me he parado más veces que en el escenario a dar una nota. Los camarógrafos suelen ser muy educados en momentos donde se junta mucha gente, pero la calle me parece que, a medida que pasa el tiempo, está cada vez más brava y la sociedad muy caótica”.

Gustavo Méndez aportó otro antecedente: ”Ayer en mi programa una periodista que trabajó muchos años como movilera contó que, antes del movimiento feminista, a muchas mujeres que tenían las primicias y estaban adelante les tocaban la cola para que se corran. Silvia Fernández Barrio también lo contó hace años. Miren lo que pasa en la calle con el tema de la convivencia”. Ninci intervino: “Sí, en una nota. Pero no fue un camarógrafo, fue un vicepresidente. No voy a dar nombres”.

Casán preguntó: “Acá todo el mundo con asombro. Además, nadie se acuerda de los vicepresidentes, pero del que te tocó la cola vos te vas a acordar siempre. En qué circunstancias fue”. Mercedes Ninci respondió: “Estábamos haciendo una nota. Como yo estaba al aire y era otro momento del país, no iba a decir en ese instante que me estaba tocando la cola el vicepresidente, pero le dije de todo cuando cortamos. No voy a dar nombres”.

Fernanda Callejón pidió: “la próxima decilo”. La conductora agregó: “Mirá las cosas que se destapan. Hacer la calle es durísimo, con un micrófono, con el camarógrafo atrás, esperando horas. Por eso hay que tener el temple y la fortaleza de Ninci, bien ganado el Martín Fierro. Te tendrían que haber dado el de oro”.

Mercedes Ninci explicó: “me tocó luchar de chica. No voy a dar fechas porque si no se deduce”. Callejón cuestionó: “Siempre las mujeres fuimos tratadas como objetos”. Nazarena Di Serio sumó: “da bronca porque estabas trabajando y era otra época donde la mujer no podía hablar. Para ser hoy quien sos, costó muchísimo y te bancaste mil cosas”.