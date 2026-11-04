Michael Douglas compartió detalles inéditos sobre la vida actual de Jack Nicholson. Lo describió como bien y en paz con su decisión de alejarse del cine y la vida pública. Nicholson, que hoy tiene 89 años, lleva 16 años sin participar en películas.

Durante la presentación de sus memorias, Douglas afirmó: "Ya no trabaja. Está bien. Ha desaparecido de la vida pública". Además, relató que mantienen el contacto. Suele verlo caminar cerca de su casa usando pantuflas, lo que refleja una rutina tranquila y alejada de los reflectores.

Jack Nicholson no protagoniza una película desde 2010, cuando formó parte de la comedia romántica ¿Cómo saber si es amor?. Aunque nunca confirmó su retiro oficial, su presencia en eventos y producciones se ha reducido notablemente. Optó por una existencia reservada.

Sus últimas apariciones públicas

Una de sus últimas apariciones públicas fue en febrero de 2025, durante el especial por los 50 años de Saturday Night Live. Allí presentó al comediante Adam Sandler. También ha sido visto en varios partidos de Los Angeles Lakers, equipo al que es fervientemente aficionado.

En abril de 2026, su hija Lorraine compartió una fotografía familiar para celebrar el cumpleaños número 89 de Nicholson. En la imagen se lo observa sonriente junto a la cantante Joni Mitchell.

Una leyenda del cine

Jack Nicholson es una leyenda viva del cine. Ganó tres premios Oscar y protagonizó películas icónicas como El resplandor, Batman y Mejor… imposible. La decisión de llevar una vida tranquila y apartada ha sido respetada por sus amigos. Michael Douglas entiende este retiro voluntario tras una carrera extraordinaria.

Las declaraciones de Douglas ofrecen una mirada poco habitual sobre el presente de un actor que marcó una época en Hollywood. Muestran que, aunque distante de las cámaras, mantiene vínculos cercanos con sus seres queridos y amigos.