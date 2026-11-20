Milett Figueroa, modelo y actriz peruana conocida en la Argentina por su paso por el Bailando y su relación con Marcelo Tinelli, cuestionó a Nelson Castro por sus comentarios sobre Chiclayo. El periodista cubría para TN la visita del papa León XIV a Perú cuando habló de “mugre” al describir algunas calles y viviendas, lo que generó críticas entre vecinos y periodistas peruanos. En diálogo con Flavia Palmiero, la actriz explicó por qué consideró desafortunadas esas palabras, aunque dijo que, a su entender, el periodista no había buscado desprestigiar a la ciudad.

Desde la ciudad peruana, el periodista había hablado de “mugre” al describir algunas de las calles y viviendas que mostraba en su cobertura. También había empleado la expresión “ciudad precaria”. Esas palabras recibieron críticas tanto de ciudadanos como de comunicadores peruanos y fueron las que llevaron a la modelo a cuestionar la manera en que Nelson Castro contó lo que veía.

“Ha habido un enfrentamiento innecesario. Obviamente, hubo palabras que no fueron cuidadas de parte de Nelson Castro”, dijo en Nuevo día con Flavia Palmiero. Para Milett Figueroa, que participó del Bailando durante su paso por la televisión argentina, haber vivido a ambos lados de la discusión le permitía entender por qué una misma expresión podía sonar más dura en su país que en el lugar desde donde se emitía el programa.

“Las escuché y creo que fueron un poco desafortunadas. Hay algunas cosas que logro entender como persona que vivió en Argentina, que algunas palabras nos parecen mucho más fuertes de lo que le parecen a un argentino”. Esa diferencia de tono, sin embargo, le servía para explicar solo una parte de la reacción que había generado el informe de TN.

Al hablar puntualmente de Chiclayo, Milett Figueroa señaló que la pobreza que había entrado en la discusión también existe fuera de su país. Ahí estuvo su respuesta más firme a la descripción de la ciudad. “Pero mugre y miseria significan lo mismo en todas partes y en todas partes hay mugre y miseria, hay pobreza”.

En la charla con Palmiero quedó una última cuestión, la de si Nelson Castro había querido perjudicar la imagen de la localidad peruana con su cobertura. La actriz mantuvo su reparo sobre el vocabulario que había escuchado, aunque fue cauta al atribuirle un motivo al periodista. “Creo que la intención de Nelson, no es por defenderlo, pero tampoco creo que haya sido para desprestigiar”.