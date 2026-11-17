La visita del Papa León XIV a Perú terminó convirtiéndose en el escenario de una inesperada controversia que tuvo como protagonista al periodista argentino Nelson Castro. Sus comentarios sobre una ciudad muy especial para el Sumo Pontífice y una serie de gestos captados durante una transmisión en vivo despertaron indignación entre los habitantes del país sudamericano.

Todo comenzó durante una cobertura para TN desde Chiclayo, localidad peruana donde el Papa desarrolló una parte importante de su trayectoria religiosa. Mientras recorría sus calles y dialogaba al aire con Jonatan Viale, Castro realizó una descripción de las condiciones del lugar que provocó numerosas reacciones negativas.

"Mirá lo que es esto: calles de tierra, mugre, todas casas a medio terminar, mal hechas, humilde. Todo un lugar de subsistencia y ciudad precaria realmente", expresó el periodista mientras mostraba distintos sectores de la ciudad. Sus palabras fueron rápidamente cuestionadas en las redes sociales y también tuvieron repercusión en los medios locales.

Aunque Nelson Castro también destacó la hospitalidad de los habitantes, sus apreciaciones no consiguieron evitar el malestar. "Con gente encantadora que te abren las puertas de la casa y te invitan a comer, te dan lo que no tienen, pero viven así", agregó durante aquella intervención televisiva.

Sin embargo, la polémica no terminó allí. En las últimas horas comenzó a circular un video de otra transmisión en vivo, esta vez desde Lima, durante el encuentro del Papa León XIV con los jóvenes. Mientras sonaba la canción Alma Misionera, las imágenes mostraron a Castro realizando un gesto con una de sus manos y mirando directamente a cámara, una escena que también despertó comentarios y críticas entre los usuarios peruanos.

La repercusión llegó incluso a la televisión de Perú. La periodista Carla García, durante su participación en Willax Televisión, cuestionó duramente al comunicador argentino y no ocultó su indignación por la manera en que había retratado a Chiclayo. "Un par de mamarrachos, de pobres diablos absolutamente ignorantes", lanzó en una intervención que rápidamente comenzó a circular en las redes.

Todo mal entre Nelson Castro y Perú

La conductora también defendió la identidad cultural y económica de la localidad: "Chiclayo es una ciudad próspera, generosa y tiene posiblemente lugares humildes, pero también tiene la Pirámide de Túcume, las Tumbas Reales del Señor de Sipán". Además, apuntó contra Castro con una frase que generó todavía más repercusión: "¿Qué sabrá ese argentino de cultura?".

De esta manera, lo que comenzó como una cobertura de la gira sudamericana del Papa León XIV, que incluyó Uruguay, Argentina y Perú, terminó convirtiéndose en un conflicto mediático que trascendió las fronteras. Mientras las declaraciones de Nelson Castro continúan generando debate, las críticas de Carla García sumaron un nuevo capítulo a una controversia que puso bajo la lupa el trabajo de los periodistas argentinos durante el viaje papal.