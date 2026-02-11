Leonel “Lolo” Miranda volvió a ser noticia, pero no por un pase filtrado ni por un bombazo desde afuera del área. Esta vez, el mediocampista apareció en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales: se lo ve entregando un anillo de oro personalizado, recuerdo de su paso por Racing a un comprador dedicado al rubro de la compraventa. El monto de la operación, según trascendió, fue de 1.170 dólares.

La escena, registrada en Villa Tranquila, sorprendió al ambiente futbolero. Miranda, de 32 años, no tiene club desde fines de 2025, cuando quedó libre de San Telmo. Lleva dos meses de inactividad formal y, mientras analiza ofertas, su nombre reapareció por un episodio ajeno a la pelota.

En el video, el propio futbolista no esquivó el tema y dejó una frase que expone su presente: “Jugar seis meses en cualquier lado”. Una declaración que abre el interrogante sobre su situación deportiva y económica, y que refleja la urgencia de volver a competir.

Con pasado en Independiente, donde tuvo etapas irregulares, y en Racing, donde supo consolidarse como pieza importante en el mediocampo, Lolo transitó los últimos años lejos de los primeros planos. Hoy, sin contrato y en búsqueda de destino, el mediocampista atraviesa un momento distinto al que supo vivir en Avellaneda.

El video generó repercusiones inmediatas en redes, entre la sorpresa y la preocupación. Mientras tanto, Miranda sigue esperando el llamado que lo devuelva a una cancha. Porque más allá del anillo vendido, lo que parece estar en juego es algo más grande: su continuidad en el fútbol profesional.