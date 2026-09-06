La presencia de Juana Viale al frente de La noche de Mirtha confirmó que Mirtha Legrand todavía no estaba en condiciones de retomar su actividad habitual. La histórica conductora debió permanecer en su casa a causa del cuadro gripal que atraviesa, por lo que su nieta asumió el desafío de ocupar su lugar en una emisión marcada por esa ausencia.

Sin demorar la explicación, Juana Viale utilizó la apertura del programa para dirigirse tanto a los televidentes como a su abuela. “Hola, ¿cómo están? Buen sábado para todos en sus casas. Acá estoy poniéndome la camiseta porque la abuelita está con gripe, así que le mandamos un besito enorme”, expresó, antes de avanzar con la presentación de la noche.

La información ofrecida al aire permitió conocer que Mirtha Legrand continúa haciendo reposo y recibiendo medicación. Aunque su estado obligó a reorganizar el ciclo, el mensaje de la actriz buscó disminuir la inquietud alrededor de la diva y dejó en claro que está transitando el proceso de recuperación acompañada por su familia.

Con su habitual sentido del humor, la reemplazante también bromeó sobre los cuidados que recibe la conductora mientras permanece alejada de la pantalla. “Se está recuperando con sus tesitos y sus ungüentos naturales. Mentira, todos son medicamentos. Así que le mando un beso grande, espero hacerlo bien hoy abue. Tengo todas las pilas, energía y vitalidad para hacerlo”, manifestó.

Superado ese momento personal, el programa continuó con la dinámica prevista y recibió a Karina Iavícoli, Luciana Rubinska, Elba Marcovecchio y Ana Rosenfeld. La conformación de la mesa reunió a dos periodistas y dos abogadas, pero el estado de salud de Mirtha Legrand siguió atravesando el comienzo de una noche diferente a la que esperaba el público.

Juana Viale enfrentó la responsabilidad con entusiasmo y procuró conservar el espíritu del ciclo que conduce su abuela. Para la ocasión eligió un vestido largo de seda roja, cuyo diseño mostró ante las cámaras antes de conversar con sus invitadas. Su energía contrastó con el motivo sensible que había provocado el cambio de último momento.

Por ahora, Mirtha permanece en su domicilio y concentra sus esfuerzos en dejar atrás la gripe antes de regresar al trabajo. La explicación de Juana llevó tranquilidad, aunque no se informó una fecha concreta para su vuelta. Mientras la diva cumple con el tratamiento, su nieta garantiza la continuidad del programa y mantiene ocupada una silla que espera devolverle apenas esté recuperada.