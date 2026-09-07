El mundo de la música popular cordobesa está de luto. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Marcos Farías, histórico empresario, productor y mánager del cuarteto. Tenía 58 años y atravesaba una grave enfermedad que finalmente provocó su deceso.

La triste noticia fue confirmada por su hermano, Gustavo Farías. El deceso generó una profunda conmoción en el ambiente artístico. Referentes del género, músicos y colegas expresaron su dolor en redes sociales con numerosos mensajes de despedida y condolencias.

Una trayectoria clave en la industria del cuarteto

Marcos Farías era hijo del emblemático productor Emeterio Farías, uno de los grandes referentes de la producción de espectáculos en Córdoba. Siguiendo sus pasos, Marcos construyó su propio camino dentro de la escena cuartetera y se convirtió en una pieza estratégica detrás de la producción de espectáculos y la representación de artistas.

Murió Marcos Farías, histórico mánager y empresario del cuarteto cordobés

Al frente de Marcos Farías Producciones, desarrolló una extensa trayectoria vinculada a la gestión comercial y logística de grupos y solistas del género. Su trabajo estuvo particularmente ligado a la representación artística y al armado de las agendas de presentaciones, un engranaje clave para el funcionamiento de la industria cuartetera.

Los artistas que impulsó

A lo largo de su carrera, Farías trabajó con numerosos referentes del cuarteto. Entre los artistas con los que estuvo vinculado se encuentran Ulises Bueno, La Banda de Carlitos, Damián Córdoba, Chipote y Q' Lokura, entre otros. En distintos momentos de sus carreras, Farías tuvo un papel relevante en su representación y crecimiento dentro de la escena nacional.

También tuvo una participación importante en el lanzamiento de la carrera solista de Ulises Bueno y fue representante de bandas como LBC y Eugenia Quevedo. Su trabajo fue determinante en los primeros pasos de Damián Córdoba hacia el año 2006 y en el desarrollo de proyectos como Q' Lokura, gestados bajo su órbita.

Un referente también en los medios

Además de su actividad como productor y representante, Marcos Farías fue dueño de Radio Máxima 89.3 FM, una emisora que funcionó como plataforma de difusión para la música popular cordobesa y los artistas del género. Desde allí también formó parte del entramado de medios que acompañan a los artistas de la escena local.

Su actividad lo convirtió en un referente de un sector que excede la dimensión artística. La industria del cuarteto, con sus bailes, productoras, radios, representantes y artistas, constituye uno de los principales circuitos culturales y de entretenimiento de Córdoba.

El fallecimiento de Marcos Farías deja una fuerte marca en la escena del cuarteto cordobés, donde durante décadas ocupó un lugar detrás de escena pero decisivo en el desarrollo y la profesionalización de numerosas carreras artísticas. Su legado quedará grabado en el género que supo impulsar y defender.