La mesa todavía no había empezado a girar alrededor de los invitados cuando Mirtha Legrand eligió detener la noche en un nombre. Antes de entrar en los temas del programa, la conductora le dedicó un homenaje a María Rosa Fugazot, la actriz que murió esta semana a los 83 años y dejó una profunda tristeza en el mundo artístico.

El momento ocurrió en el arranque de La Noche de Mirtha, donde la diva decidió abrir la emisión con unas palabras cargadas de emoción. Conmovida por la noticia, Mirtha Legrand miró a cámara y expresó: “Mi recuerdo para María Rosa Fugazot, que murió esta semana…”. Después de esa frase, lanzó un beso al cielo, en una escena breve pero muy sentida.

La producción acompañó el homenaje con un tape que repasó distintas visitas de María Rosa Fugazot a la famosa mesaza. Las imágenes trajeron de regreso su presencia en el ciclo, sus charlas con la conductora y parte de ese vínculo construido durante años entre televisión, teatro y afecto personal.

A Mirtha Legrand se la notó especialmente tocada por la partida de su colega. No se trató solo de una mención protocolar dentro del programa, sino de una despedida atravesada por el cariño y por el reconocimiento a una actriz que tuvo una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión.

En ese marco, la conductora sumó una reflexión más íntima y recordó también el dolor familiar que había atravesado Fugazot antes de su muerte. “Que en paz descanse, era una actriz maravillosa, se le había muerto un hijo no hace mucho tiempo, que en paz descanses María Rosa, yo soy Rosa María… al revés”, dijo, mezclando tristeza, ternura y una coincidencia de nombres que volvió todavía más personal el mensaje.

La referencia apuntó al golpe que María Rosa Fugazot había sufrido por la muerte de su hijo, René Bertrand, una pérdida que marcó sus últimos tiempos y que Mirtha no quiso pasar por alto. En pocas palabras, la conductora logró recordar no solo a la figura pública, sino también a la mujer que había atravesado un dolor enorme lejos de los escenarios.

El homenaje dejó una de las escenas más emotivas de la noche. Entre el beso al cielo, las imágenes de archivo y la despedida final, Mirtha Legrand transformó el inicio de su programa en un recuerdo cálido para una artista querida por varias generaciones. La muerte de Fugazot volvió a reunir al ambiente del espectáculo en una misma sensación: la despedida de una actriz que dejó una huella profunda.