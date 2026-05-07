La historia de amor entre Nico Vázquez y Dai Fernández sigue creciendo y en las últimas horas apareció una imagen que revolucionó las redes sociales. A casi un año de que el actor confirmara su separación de Gimena Accardi, todo indica que su presente sentimental atraviesa uno de los mejores momentos junto a su compañera de elenco en Rocky.

La ruptura entre Nico Vázquez y Gimena Accardi había causado un fuerte impacto en el ambiente artístico. Después de casi veinte años juntos, ambos decidieron ponerle punto final a la relación tras atravesar una profunda crisis. Con el paso de los meses, cada uno logró reconstruir su vida y tomar caminos distintos.

En el caso del protagonista de Rocky, el amor apareció nuevamente de la mano de Dai Fernández. Aunque en un principio surgieron rumores y especulaciones sobre terceros en discordia, el actor desmintió esas versiones y apostó de lleno a esta nueva etapa sentimental. Con el tiempo, dejaron de ocultarse y comenzaron a mostrarse cada vez más unidos.

Ahora, una postal terminó por confirmar que el vínculo atraviesa un momento de total consolidación. Durante la noche del miércoles comenzó a circular una foto donde se los ve dentro de un local de artículos para el hogar acompañados por otras personas, observando distintos muebles y objetos de decoración.

La publicación fue compartida desde la cuenta de SQP en redes sociales y rápidamente despertó todo tipo de comentarios. “Nico Vázquez y Dai Fernández comprando muebles”, escribieron junto a la imagen. Luego, con picardía, agregaron: “¿Se viene la mudanza?”. La frase bastó para que los seguidores empezaran a especular con una posible convivencia.

Mientras tanto, Gimena Accardi también vive un presente sentimental diferente. Desde hace un tiempo se muestra muy cercana al cantante Seven Kayne, con quien protagonizó varias apariciones que alimentaron rumores de romance y despertaron la atención de los medios.

Tiempo atrás, el propio Nico Vázquez decidió hablar públicamente sobre cómo nació su relación con Dai Fernández. Durante una visita al programa A la Barbarossa, el actor explicó que todo comenzó de manera natural mientras atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida tras la separación de Gimena Accardi.

“Para todos era muy difícil imaginarnos juntos porque éramos muy amigos”, recordó el actor sobre el vínculo con su compañera. Además, reveló que un viaje a Mar del Plata junto al elenco marcó un antes y un después en la relación. “Cuando volvimos todos se dieron cuenta que teníamos más confianza y dijimos ‘bueno, ya está’”, confesó.

Finalmente, Nico Vázquez también habló sobre el desafío emocional de volver a enamorarse después de tantos años en pareja. “Fue difícil avanzar con Dai Fernández después de estar muchos años con otra persona. La estoy pasando muy bien y me siento muy bien con ella”, expresó el actor, dejando en claro que atraviesa un presente lleno de felicidad y proyectos compartidos.