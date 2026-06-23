Las fotos de la noche mostraban besos, complicidad y una salida de pareja. Pero detrás de esa postal romántica, la China Suárez y Mauro Icardi habrían protagonizado un episodio cargado de tensión en el VIP de Tequila, el boliche de la Costanera donde fueron vistos juntos.

El tema explotó en LAM, cuando Carolina Molinari contó una versión muy distinta a la que se había visto en redes sociales. Según la panelista, todo se desató después de que una mujer se acercara al futbolista durante la salida nocturna.

La secuencia, según relató, comenzó después de una cena. “El jueves Mauro y la China fueron a comer y después al VIP de Tequila. Cuando están ahí se le acerca a Mauro una chica rubia, muy diosa, que es habitué del lugar, y Mauro le charló“, contó Molinari, al reconstruir el momento que habría generado el conflicto.

Ese acercamiento no habría pasado inadvertido para La China Suárez. De acuerdo con la información que dieron en el programa, la actriz reaccionó de manera inmediata al ver la situación entre Icardi y la joven que estaba en el sector reservado.

La frase más fuerte llegó cuando la panelista describió la supuesta actitud de la actriz. “¡Para qué! La China la agarró de atrás de los pelos y la corrió“, lanzó, dejando a todos sorprendidos por el nivel de tensión que habría alcanzado la escena dentro del VIP.

El episodio incluso habría involucrado al personal de seguridad del lugar. “En un momento parecía que la iban a sacar del VIP a esta chica, pero el tema es que Mauro fue como buena onda y le dio cabida“, explicó Molinari, al señalar que el trato del futbolista con la mujer habría sido el detonante de la reacción.

La versión sumó otro detalle cuando la angelita aclaró que la joven no habría buscado provocar a la China Suárez. “Mi amiga que va mucho ahí me dijo: 'ella le tiró de los pelos pero la chica no fue buscona, lo que pasó es que él le dio cabida‘“, citó, poniendo nuevamente el foco en la actitud de Mauro Icardi durante la noche.

Así, la China Suárez volvió a quedar en el centro de una polémica vinculada a su relación con el futbolista. Mientras las redes mostraban una salida cargada de romance, el relato televisivo instaló una escena mucho más conflictiva, con celos, tensión y una acusación que promete seguir generando repercusiones.