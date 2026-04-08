A sus 75 años, Carlos “La Mona” Jiménez continúa siendo un emblema indiscutido del cuarteto y no solo sorprende arriba del escenario, sino también por la disciplina que mantiene en su vida personal. El artista reveló que lleva adelante un método alimenticio exigente que lo ayuda a sostener su ritmo.

Durante su participación en “Es mi sueño”, el histórico cantante abrió su intimidad y explicó cómo organiza su alimentación diaria. Allí detalló que su principal estrategia es el ayuno intermitente, una práctica que cada vez suma más adeptos en el mundo del espectáculo.

“Yo ceno a las 18:30 o 19:00”, contó La Mona Jiménez, marcando el punto de partida de su rutina. Luego profundizó sobre el método que aplica: “Hago un ayuno intermitente de 16 o 17 horas. No como nada durante ese tiempo”, aseguró, dejando en claro el nivel de compromiso que sostiene.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas entre sus compañeros. Jimena Barón reaccionó con sorpresa y lanzó: “Ay, Mona, con razón, ese era el secreto”. En tanto, Carlos Baute sumó humor a la charla: “Eso es mucho, yo no aguanto. Mi secreto es comer”.

Más allá de la dieta, el cantante viene de atravesar momentos delicados en materia de salud. En diciembre de 2025, Carlos “La Mona” Jiménez fue operado por una hernia, intervención que resultó exitosa y que requirió reposo tras una intensa actividad artística.

La complicación surgió luego de una cirugía previa que el artista había enfrentado en 2023, cuando se sometió a la extirpación del bazo. Según trascendió, este tipo de secuelas son habituales y requieren controles médicos constantes para evitar nuevas dificultades.

Pese a ese contexto, el ídolo cordobés no se alejó de su público. Semanas después volvió a presentarse en vivo y protagonizó shows multitudinarios, incluso compartiendo escenario con figuras como El Mono de Kapanga y Carlos Tévez, lo que reafirmó su vigencia.

En febrero de 2026, durante un show en Córdoba, La Mona Jiménez volvió a generar preocupación al frenar su presentación por el calor extremo. “Yo paro cinco minutos antes que me caiga”, advirtió. Aun así, con pausas y esfuerzo, demostró que su pasión sigue intacta, respaldada por una disciplina que hoy resulta clave en su vida.