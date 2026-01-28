Morena Beltrán quedó en el centro de la escena luego de responder con firmeza a Horacio Pagani por sus polémicos dichos sobre el rol de las mujeres en el fútbol. El conflicto se originó tras el debut de la joven periodista como comentarista en un partido de la Liga Profesional, un hecho que no pasó desapercibido y que abrió una discusión pública sobre la inclusión femenina en las transmisiones deportivas.

La participación de Morena Beltrán en el encuentro entre Argentinos Juniors y Sarmiento de Junín marcó un hito, ya que se convirtió en la primera comentarista femenina de la Liga Profesional en casi una década. Sin embargo, lejos de ser celebrado de manera unánime, el hecho despertó críticas que rápidamente escalaron a una polémica nacional.

Al aire de Bendita TV, Horacio Pagani lanzó una frase que generó rechazo inmediato: sostuvo que el fútbol es masculino por su historia y que las mujeres no deberían involucrarse en ese ámbito. Sus palabras no tardaron en viralizarse y en provocar respuestas tanto del público como de colegas del medio.

La respuesta más esperada llegó de boca de la propia Morena Beltrán, quien habló en el programa Vuelta y media, por Urbana Play. Allí, la periodista dejó en claro su postura y comparó la situación con otras conquistas históricas de derechos, remarcando que el argumento de la tradición no justifica la exclusión.

En su descargo, Morena Beltrán expresó que este tipo de comentarios le generan tristeza, sobre todo por las jóvenes que recién comienzan en el periodismo deportivo. Aseguró que ella se siente preparada para enfrentar críticas, pero advirtió que no todas cuentan con la misma espalda emocional para hacerlo.

Lejos de caer en el ataque personal, la periodista también reconoció que admiraba a Horacio Pagani y que creció viéndolo en televisión. Sin embargo, sostuvo que en el último tiempo sus declaraciones dejaron de ser un personaje exagerado para convertirse en opiniones difíciles de escuchar y aceptar.

Tras el revuelo generado, el tema volvió a tratarse en Bendita TV y Horacio Pagani intentó aclarar sus dichos. El periodista explicó que nunca tuvo intención de atacar a Morena Beltrán y destacó a varias mujeres del periodismo deportivo, asegurando que valora el talento por sobre el género.

Finalmente, Horacio Pagani pidió disculpas si alguna mujer se sintió ofendida y afirmó que no tiene nada en contra de que trabajen en el fútbol. Aun así, la polémica dejó en evidencia un debate que sigue abierto y que refleja los cambios profundos que atraviesa el periodismo deportivo en la actualidad.